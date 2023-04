Guido Kaczka habló de las internas entre Pampita y Nicole Neumann en Los 8 escalones

Guido Kaczka habló de las internas entre Pampita y Nicole en Los 8 escalones

Desde que se anunció que Carolina Pampita Ardohain ocuparía uno de los sillones reservado para los jurados de Los 8 escalones, las especulaciones estuvieron a la orden del día. Es que una de las históricas en el programa de Guido Kaczka es Nicole Neumann, con quien tiene un enfrentamiento desde que ambas empezaron en el modelaje durante los 90. Y si con el tiempo aquellas asperezas fueron quedando atrás, la chispa puede encenderse en cualquier momento para reavivar viejas rencillas.

Días atrás, en una entrevista con Intrusos (América), la esposa de Roberto García Moritán habló del vínculo actual con su colega: “Somos gente inteligente, profesional y adulta. Podemos convivir en cualquier trabajo perfectamente”, señaló sobre el día a día en el programa de El Trece. Allí también le preguntaron por una hipotética invitación de Nicole a la boda que celebrará con Manu Urcera: “No me invitó, pero si me invita voy”, respondió la pampeana.

Cabe recordar que Neumann y Urcera anunciaron su compromiso a principios de enero tras un año y medio de noviazgo. “Va a ser en el sur y será de tres días. Será una boda larga y con larga celebración”, reveló Maite Peñoñori, panelista de Intrusos. Asimismo, su compañera Karina Iavícoli agregó que la pareja llevará adelante su unión en la bella San Martín de los Andes, ubicada en la provincia de Neuquén, provincia de la que el piloto de Turismo Carretera es oriundo.

Pampita revelo que haría si Nicole Neumann la invita a su casamiento con Manu Urcera

Ahora, el que habló del tema fue el propio Guido Kaczka, en una entrevista con LAM (América). Cuando el cronista le preguntó cómo las ve en su programa, el conductor se explayó al respecto. “No es que las veo conversar, pero las veo bien, a veces yo cuando llego al estudio las veo ya sentadas y se hacen fotos, eso lo veo desde el control a full”, dijo. Y enseguida agregó entre risas: “Y está bien, si fuéramos como ellas, si nosotros tuviéramos ese porte también nos haríamos fotos”.

“Pero hay una buena convivencioa?”, insistió el cronista de LAM, y Guido respondió: “Mirá, la verdad las veo que se llevan bien, las veo contentas con el programa, yo a veces me acerco antes de que empiece el programa y se arma una mínima charla ahí mismo”.

Con respecto a si a Nicole le había molestado que se sumara Pampita al ciclo de preguntas y respuestas, el conductor aclaró que no. “Mirá, yo les decía, a mí no me llegó ni la producción me dijo que había dicho que no, porque a veces puede pasar, pero eso no me llegó, mi vivencia, posta posta es que está todo bien”.

“Falta que me digas que se aman”, bromeó el notero de Ángel De Brito y Guido fue contundente: “No, no, no es un cumpleaños, es normal”, concluyó dando por finalizado el tema de la guerra entre las dos modelos.

Por su parte, Pampita que recientemente se incorporó al programa de Telefe, también tiene en mente volver a ser parte del jurado del Bailando 2023. Si bien todavía no firmó el contrato que la vincularía al ciclo de Marcelo Tinelli, todo indicaría que en julio cuando comience el certamen de baile estará entre los cuatro jurados.

