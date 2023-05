El impactante video de cuando el ex Gran Hermano Eloy Rivera es apuñalado por el novio de su ex

El impactante video de Eloy Rivera al ser apunalado en un confuso episodio

Eloy Rivera, exparticipante de la edición 2015 de Gran Hermano, fue internado el viernes 14 de abril luego de haber tenido un enfrentamiento violento con su expareja, Thalía Di Mario y al actual novio de ella, Franco Coronel. Los dos hombres quedaron imputados por el delito de tentativa de homicidio, en la causa que instruye el juez Martín Peluso, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 9.

En el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) mostraron un video inédito de la pelea que podría haber terminado en una tragedia. Según explicaron el programa de espectáculos, la grabación fue realizada por una testigo que se encontraba en el lugar y pensó que se trataba de un hecho de inseguridad, ya que vio a Franco escondido detrás de un árbol mientras Eloy charlaba con Thalía.

En las imágenes se lo puede ver a Rivera sin remera junto a Thalía en la puerta de un edificio. A continuación se cruza con Franco en la calle y sigue caminando. “Larga el cuchillo, gato”, se escucha decir al ex de GH. En otra parte de la grabación, los jóvenes están peleando mientras Thalía grita: “Basta, basta Eloy”. Este video sería una prueba fundamental para la investigación de la causa y favorecería a Rivera, quien terminó hospitalizado y luego quedó preso, pero ya recuperó la libertad.

El impactante video de Eloy Rivera al ser apuñalado en un confuso episodio

Recientemente, el joven fue entrevistado en el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, y habló de su estado de salud tras haber recibido siete puñaladas: “Las heridas están sanando, tengo entre quince y veinte puntos por todo el cuerpo. Me duele bastante el pulmón porque me lo perforaron y me entró agua y casi me muero por eso”.

Además, dio detalles de lo que ocurrió esa noche cuando fue al departamento de una amiga llamada Daphne y estaba acompañada por su ex, Thalía. Al salir del edificio, la joven le confiesa que estaba saliendo con Franco, quien había sido amigo del mediático. “Cuando me dice eso, le dije que era su vida, que hiciera lo que quiera. Y ahí aparece Franco encapuchado con un buzo negro y un cuchillo tramontina de cocina. Me dice: ‘Dale guacho, te voy a matar’”, señaló.

“Yo tenía un bolso y me saqué la campera y la remera. Le pedí un mano a mano, pero que tirara el cuchillo. Pero a él no le importó nada porque es un tipo sin códigos”, agregó el mediático. “El cuchillo apareció en la casa de Daphne. Ahí estaban Thalía, Franco y Daphne. Entre los tres armaron un plan para matarme. Fue una emboscada”, sostuvo.

Anteriormente, el programa Desayuno americano (América), Thalía, quien había denunciado a Eloy por violencia y logró una perimetral, contó su versión del episodio en una entrevista telefónica: “Intentó asesinarme en varias ocasiones, no sólo a mí, sino con hacer una búsqueda en Internet se pueden más encontrar datos. Yo estaba en el departamento con mi pareja, Franco Coronel y él intenta acuchillarme mientras estábamos en la calle y habíamos salido a comprar. Él sé que me persigue y me busca, siempre estuvo obsesionado”. Por último, aseguró: “Franco dio su vida por la mía. El cuchillo era de Eloy, que siempre anda con un cuchillo”.

Seguir leyendo: