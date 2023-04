Las primeras imágenes de Eloy Rivera tras ser dado de alta del hospital: “Mi ex está re loca, me quería matar”

Las primeras imagenes de Eloy de GH al ser trasladado del hospital a la comisaria

Eloy Rivera, exparticipante de la edición 2015 de Gran Hermano, recibió el alta médica en el Hospital Fernández. El joven fue internado el viernes 14 de abril luego de haber tenido un enfrentamiento violento con su expareja, Thalía Di Mario y al actual novio de ella, Franco Coronel. Los dos hombres quedaron detenidos e imputados por el delito de tentativa de homicidio, en la causa que instruye el juez Martín Peluso, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 9.

El periodista Santiago Riva Roy habló con el influencer cuando lo estaban trasladando en un patrullero del centro médico a la Comisaría número 14 del Barrio de Belgrano. Pero como no había lugar allí lo terminaron llevando a la Alcaldía número 12, donde quedó detenido hasta que hable con el juez.

“¿Sos inocente?”, le consultó el panelista del ciclo Socios del espectáculo (El Trece). Desde adentro del patrullero, Eloy le contestó: “Obvio”. Cuando le preguntó si había intentado matar a su expareja, él contestó: “No, jamás”. Luego, aprovechó para aclarar: “Ella me mintió. Franco Coronel me apuñaló”. Por último, agregó: “Mi ex está re loca, me quería matar, ¿cómo me va a querer matar?”.

Eloy Rivera (Instagram)

Luego, el cronista entrevistó a Juan Carlos Rivera, el padre del joven, que se mostró muy preocupado por la situación de su hijo: “Es un momento muy triste y doloroso, el gran problema de origen es el tema de la adicción. Ójalá que este hecho límite en su vida lo haga recapacitar y quiera cambiar de verdad”.

Además, recordó que Eloy comenzó con las adicciones desde que se hizo famoso, pero empeoró cuando viajó a México y empezó a consumir drogas más fuertes. Por último, agregó: “Creo en la palabra de mi hijo, ojalá que se esclarezca la verdad. Espero que se recupere de su adicción”.

Recientemente, Juan Carlos había ido al estudio de Desayuno Americano (América) para dar su versión de los hechos: “Lo que me dijo es que él fue a encontrarse -él tiene una perimetral- con Thalía, que es de Misiones y vivió un tiempo en mi casa. A principios del año pasado comenzaron a ser pareja. El incidente por el que se produce la perimetral es puesta por ella porque hubo un incidente medio violento, con violencia verbal. Según lo que me contó, está desesperado porque se consigan las cámaras de seguridad. Él fue a ver a una amiga que se llama Dafne, que a su vez es amiga en común con Thalía, y él cuando fue a verla, salió Thalía de ese departamento, y ella le dijo que quería hablar con él unos minutos”.

Sin embargo, tras ese comienzo de relato, quien se comunicó fue la propia Thalía quien detalló: “Intentó asesinarme en varias ocasiones, no sólo a mí, sino con hacer una búsqueda en Internet se pueden más encontrar datos. Yo estaba en el departamento con mi pareja Franco Coronel y él intenta acuchillarme mientras estábamos en la calle y habíamos salido a comprar. Él sé que me persigue y me busca, siempre estuvo obsesionado”.

“Franco dio su vida por la mía. El cuchillo era de Eloy, que siempre anda con un cuchillo”, expresó la joven. Según su testimonio a las autoridades, Coronel había luchado con Rivero y en ese marco el influencer le quitó el cuchillo al ex GH: le realizó cortes a la altura del hombro izquierdo, en la zona derecha del tórax, lo que le provocó una lesión en el pulmón; y en la oreja de ese mismo lado.

