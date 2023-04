El padre de Eloy Rivera habló del hecho violento que protagonizó su hijo: “Está enfermo, pero no es un asesino”

El cruce entre el padre de Eloy Rivera y la ex novia

En la noche del pasado viernes 14 de abril en el barrio porteño de Palermo, Eloy Rivera, exparticipante de la edición 2015 de Gran Hermano y con antecedentes por violencia de género, quedó internado en el Hospital Fernández en calidad de detenido luego de haber increpado con un cuchillo a su ex pareja y al actual novio de ella, un influencer llamado Franco Coronel.

Tras el ataque, Coronel lo desarmó y lo apuñaló. Así, los dos hombres quedaron detenidos e imputados por el delito de tentativa de homicidio, en la causa que instruye el juez Martín Peluso, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 9. Rivera ganó notoriedad luego de haber participado en el reality show, en donde tuvo un paso no demasiado extenso, pero previo a eso también había tenido una participación en Combate.

Incluso, a mediados de 2022, Rivera fue arrestado en su domicilio en la localidad de Burzaco luego de que su pareja de ese momento lo denunciara por golpearla y amenazarla de muerte con un cuchillo. En la declaración ante el juez, negó los hechos.

En este panorama, Juan Carlos Rivera, el padre de Eloy, se presentó en el estudio de Desayuno Americano (América) para dar su versión de los hechos: “Hasta la adolescencia estudiaba, andaba muy bien en matemáticas, y antes de terminar 5° año fue al gimnasio y comenzó a modificar su cuerpo, estamos hablando de 2011, 2012, y un amigo lo llamaba para hacer producciones y hacer de modelo. Y después empezó con las presencias en los boliches, y ahí comenzó la perdición”, recordó sobre el pasado de su hijo y cómo fue el inicio en el mundo de las drogas.

Eloy Rivera, el exparticipante de GH detenido

Respecto de lo ocurrido el pasado viernes, afirmó: “Lo que me dijo es que él fue a encontrarse -él tiene una perimetral- con Thalía, que es de Misiones y vivió un tiempo en mi casa. A principios del año pasado comenzaron a ser pareja. El incidente por el que se produce la perimetral es puesta por ella porque hubo un incidente medio violento, con violencia verbal. Según lo que me contó, está desesperado porque se consigan las cámaras de seguridad. Él fue a ver a una amiga que se llama Dafne, que a su vez es amiga en común con Thalía, y él cuando fue a verla, salió Thalía de ese departamento, y ella le dijo que quería hablar con él unos minutos”.

Sin embargo, tras ese comienzo de relato, quien se comunicó fue la propia Thalía Di Mario, quien detalló: “Intentó asesinarme en varias ocasiones, no sólo a mí, sino con hacer una búsqueda en Internet se pueden más encontrar datos. Yo estaba en el departamento con mi pareja Franco Coronel y él intenta acuchillarme mientras estábamos en la calle y habíamos salido a comprar. Él sé que me persigue y me busca, siempre estuvo obsesionado”, aclaró.

La joven expresó que Rivera se enteró que ella estaba en Buenos Aires, por unas imágenes que subió a Instagram, y desde entonces comenzó nuevamente a hostigarla. Hasta llegar a los sucesos del viernes que pudieron terminar en tragedia.

“Franco dio su vida por la mía. El cuchillo era de Eloy, que siempre anda con un cuchillo”, expresó la joven. Según su testimonio a las autoridades, Coronel se trenza en lucha con Rivero y en ese marco el influencer le quitó el cuchillo al ex GH: le realizó cortes a la altura del hombro izquierdo, en la zona derecha del tórax, lo que le provocó una lesión en el pulmón; y en la oreja de ese mismo lado.

Finalmente, el padre de Rivera se refirió a la enfermedad de su hijo: “El grave problema de él es que no está funcionando la Ley de Salud Mental, además de los problemas luego de su viaje a México. Lo que quiero decir es que él es un adicto, que tiene esa enfermedad y que está de a poco tratando de salir. Estuvo en un centro de rehabilitación y le cuesta entender que está enfermo, pero no es un asesino”, cerró.

