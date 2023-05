Dalma y Gianinna Maradona reaccionaron al ver a Leopoldo Luque: “Nefasto, violento, hipócrita”

Reapareció el doctor Leopoldo Luque y agredió a un movilero

Leopoldo Luque, el médico de Diego Armando Maradona, es uno de los principales imputados en la causa por la muerte del astro ocurrida en noviembre de 2020. Tras haber pasado mucho tiempo en las sombras y con un bajo perfil, esta mañana una cámara de Intrusos lo esperó al doctor en la puerta de la casa en la que vive, ubicada en la localidad bonaerense de Temperley.

Ante las reiteradas preguntas de parte del notero del ciclo, Gonzalo Vázquez, Luque se limitó a decir “no rompas las pelotas, no me rompas las pelotas”, mientras ingresaba a su hogar después de haber llegado en un automóvil.

Un rato más tarde, Luque salió de su casa y se preparó para irse en una moto. El cronista del programa de América volvió a la carga. “No rompás los huevos, flaco. Ya te dije que no voy a hablar. Te dije que no me rompás las pelotas”, reiteró el galeno ante la insistencia de Vázquez. En ese momento, la cámara lo tomó de frente y se pudo notar la nueva apariencia en Luque con respecto a su última aparición pública: se lo vio algo más robusto y con una barba tupida.

Leopoldo Luque fue abordado en su domicilio por un móvil de Intrusos

“Dejá de hinchar las pelotas en mi casa, ¿no se cansan? ¿Por qué no se dejan de romper las pelotas?”, insistió Luque con los insultos para con el periodista justo antes de subirse a la moto y partir con rumbo incierto. Una vez que las imágenes ganaron aire en la pantalla, quienes reaccionaron fueron Dalma y Gianinna Maradona.

“Nefasto, violento, hipócrita. Se van cayendo las caretas...”, soltó la mamá de Benjamín Agüero Maradona en la primera de dos Instagram Stories que publicó, en texto blanco sobre fondo negro. La segunda fue aun más dura, en tono de amenaza: “Tenés los días contados”.

Un rato más tarde, Dalma se plegó al sentimiento de su hermana y compartió una foto de Luque sentado en la mesa de Mirtha Legrand. “Acá no se te veía tan incómodo con la prensa”, comentó al respecto. En la siguiente story, llevó las cosas mucho más lejos. “¿Sabes por qué no pienso parar? Porque tuve que escuchar mil veces cómo tratabas a mi papá como si fuera una mierda. ¡Cómo se reían de él! Están todos los audios y ya no soy más la loca”, cerró Maradona.

Los fuertes mensajes de Gianinna Maradona contra Leopoldo Luque (Instagram)

Semanas atrás se supo que la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro decidió mandar a juicio oral por homicidio simple con dolo eventual a los ocho imputados por la muerte de Diego Maradona -entre los que se encuentra Luque-, con penas que van desde los 8 hasta los 25 años de prisión.

“Muchas veces el proceso es doloroso y lento pero acá estamos y no vamos a parar hasta que se haga justicia. Cada uno que dejó de hacer su trabajo (por pedido de alguien o por inoperancia) será juzgado por eso. Y los que no están en este juicio pero participaron de alguna manera, les deseo que su conciencia no los deje vivir tranquilos”, escribió Dalma también en su cuenta de Instagram al conocerse la noticia.

Dalma Maradona también cargó contra Leopoldo Luque (Instagram)

Gianinna, por su parte, decidió repostear algunos de los muchos mensajes que recibió de parte de los maradonianos. Y agregó: “Donde sea que estés, estamos más cerca. ¡Te amo y te extraño cada día más! ¡Será justicia, te lo juro!”.

