Trascendió que Juan Ferrara se fue de Cocineros Argentinos a raíz de la llegada de Chantal Abad

El verdadero motivo por el que Juan Ferrara se fue de Cocineros Argentinos (Video: Socios del Espectáculo, ElTrece)

Hace apenas unos días, los seguidores de Cocineros Argentinos se sorprendieron con la inesperada despedida de Juan Ferrara. El chef quedó desvinculado del ya legendario programa de gastronomía de la Televisión Pública tras una década y media de trabajo. Y, frente al desconcierto de la audiencia que preguntaba por él, decidió compartir una extensa carta en su cuenta de Instagram para intentar explicar la situación.

“La verdad es que me costó muchísimo empezar estas palabras que son la despedida de Cocineros Argentinos. Son muchas emociones fuertes las que me invadieron en estos días”, arrancaba el escrito al que reaccionaron sus excompañeros con muestras de cariño hacia él. Y luego de confesar que necesitó tiempo para procesar todo, también vio necesario expresarse: “Durante ese tiempo, y aún todavía, no pararon de llegarme centenares de mensajes de cariño y muchísimo amor. Me encantaría poder darle un abrazo a cada uno de ustedes…”.

Enseguida, el cocinero señaló: “Me siento orgulloso de todo lo hecho y feliz por haber transmitido pasión y alegría. Feliz también porque el programa difundió la gastronomía de toda la Argentina, a través de grandes cocineros/as, productores de alimentos y trabajadores de la tierra”. Y luego, se tomó el tiempo de menciona a quienes estaban delante y detrás de cámara. “Quiero agradecer a todos los compañeros/as de trabajo de la productora que pasaron a lo largo de estos años, de ellos aprendí muchísimo. Gracias a la TV Pública y a todos sus laburantes”, dijo.

“Tenía muchas ganas de celebrar estos casi 15 años y compartirlos con todos y todas ustedes. Lamentablemente, por decisiones que me son ajenas, no se pudo”, deslizó Ferrara dejando en claro que la decisión de dejar el programa no fue suya. Y concluyó: “Esto me da más fuerza para seguir trabajando y para encontrar nuevos proyectos a los que me pueda incorporar y que me hagan sentir que todavía hay mucho por comunicar y difundir. La televisión que me representa es la que se hace trabajando siempre en equipo, generando ideas colectivas y con respeto por el otro. Hasta siempre Cocineros Argentinos”.

La publicación de Juan Ferrara en Instagram

Lo cierto es que, en la edición de este lunes de Socios del Espectáculo, revelaron el verdadero motivo por el cual se produjo la desvinculación de Ferrara. “Lo que tenemos para contar es que cuando Chantal Abad se sumó al programa Cocineros Argentinos como conductora, él quedó un poco relegado”, aseguró Rodrigo Lussich. Y agregó: “Juan se quejó a la producción porque no tenía el lugar que pretendía y lo invitaron a retirarse”.

Por su parte, Adrián Pallares dio más detalles del conflicto que terminó con la desvinculación del chef. “Él alegó que era el más antiguo en el programa. Está desde el año 2009. Y bueno, le dijeron: ‘Mirá, si no entendés las cosas...’. Chantal fue como invitada un día y la verdad que rindió, como se dice en la televisión. Ella no tiene nada que ver en todo esto. La producción sí ha tenido muchas idas y vueltas, le pasó algo parecido también con Sofía Pachano. Son terminantes. ‘¿No te gusta? Bueno, agarrá tus cosas’”, señaló el conductor del programa de espectáculos de ElTrece, recordando la salida de la hija de Aníbal Pachano.

Cabe recordar que Ferrara ya forma parte de Qué Mañana!, en El Nueve, ciclo que conducía Guillermo Calabrese, quien falleció el pasado 21 de abril, y que ahora incorporó a Mariano Peluffo en la conducción.

Seguir leyendo: