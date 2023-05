Entre lágrimas, Norberto Marcos habló de su separación de Fátima Florez y desmintió una infidelidad: “Trabajo para reconquistarla”

Norberto Marcos hablo de su separacion de Fatima Flores

Fátima Florez y Norberto Marcos se separaron después de 22 años de relación amorosa. La ruptura se dio en medio de un escándalo mediático por supuestos rumores de infidelidad, estafas y problemas en la organización de shows que la artista tenía previsto realizar en los Estados Unidos.

En el ciclo Intrusos (América) el productor rompió el silencio sobre la crisis de pareja con la artista: “Es una separación como en cualquier matrimonio, una crisis, decidimos tomar una distancia por un tiempo”. Además aprovechó para desmentir algunos rumores: “No hubo ni terceros, ni estafas, simplemente la pareja se desgastó. No nos estábamos llevando bien, entonces nos separamos por un tiempo para resolver esto de alguna forma, o no”.

Los problemas de pareja se incrementaron mientras estaban realizando temporada teatral en Villa Carlos Paz, este verano. “A veces nos sorprende en el momento que menos esperamos y nos dimos cuenta de que estábamos discutiendo más de la cuenta. Y si bien discutimos por problemas artísticos del trabajo más que nada, se hace muy duro, son muchos años compartiendo la vida y el trabajo. Seguimos siendo muy buenos amigos, seguimos hablando, trabajando”, explicó en diálogo telefónico con Florencia de la V.

Con la voz quebrada y entre sollozos, Norberto señaló que la decisión de separarse fue mutua. “Todo tiene que ver con todo. Nosotros compartimos la misma pasión, el mismo sueño y a veces se hace duro”. Más allá de todo, aclaró que sigue amando a Fátima. “Somos dos personas grandes, inteligentes, que nos queremos, entonces es mejor separarse a hacerse daño”, agregó, muy emocionado. También desmintió haber tenido un affaire con la bailarina Triana Ybañez, la actual novia de Mariano Martínez, que había sido señalada como la tercera en discordia en la separación.

Fátima Florez y Norberto Marcos

Durante la charla, el productor volvió a llorar cuando estaba diciendo que su familia y su hijo lo contenían en este momento tan difícil. “Nunca son fáciles las separaciones y me duelen las cosas que se dicen. No quiero hablar, por eso me mantuve alejado”, aseguró y volvió a aclarar que se “inventaron muchas cosas que no tienen sentido”.

Respecto a las suspensiones de las funciones que debía dar Fátima en Miami, manifestó que sí hubo roces con el productor de aquella ciudad aunque desmintió haber recibido amenazas. Además, afirmó que la gira prevista para Nueva York y Las Vegas se postergó “por todos estos problemas, pero está todo en pie”.

Norberto se volvió a emocionar cuando se refirió a su estado de salud: “Todos se preocupan por mí porque soy una persona cardíaca... No me gusta hablar en público porque me emocionó mucho y me cuesta mucho hablar”. Luego, aseguró que todos los días habla con Fátima y negó tener un conflicto legal: “Ella no me mandó carta documento, estamos en perfecto trato los dos”.

Norberto Marcos aseguro que intenta reconquistar a Fatima Flores

Luego, contó que en la actualidad está viviendo en un departamento en Belgrano que le pertenece tanto a él como a Fátima. “No estoy viviendo mal, todo lo contrario”, señaló. También manifestó que no cierra la puerta a la posibilidad de volver a trabajar juntos e incluso se animaría a hacer terapia de pareja. “No estaría mal, hay que agotar todas las posibilidades”, opinó, dejando en claro sus ganas de reconciliarse con Florez.

Cuando le consultaron qué pensaba de la posibilidad de que Fátima rehaga su vida amorosa con otro hombre, respondió: “No es algo que me haya planteado”. Y se refirió a la diferencia de edad entre ellos: “Si es verdad que hay una diferencia de edad importante, y podría haber influido (en la separación). Pero son muchos años juntos, si no influyó antes por qué influiría ahora”.

Por último, Norberto aseguró muy emocionado: “Trabajo todos los días para reconquistarla”. Y negó que los postergación en los shows en el exterior hayan tenido que ver con su alejamiento como productor. “Hoy Fátima es una estrella que se banca sola, cualquier cosa que venga. Es distinto un trabajo que se hace por un interés comercial, que un trabajo que se hace por amor”, dijo, conmovido.

Cuando Flor del V le pidió que le mandara un mensaje a Fátima, Marcos aseguró entre lágrimas: “Que decida libremente su futuro, su vida. Yo estoy para apoyarla y amarla”. En el final, hizo una reflexión sobre los errores que podrían haber desgastado la relación y en parte también responsabilizó al entorno de la artista, sin dar nombres. “Me equivoqué mucho en la relación con Fátima. Estaba tan absorbido por el trabajo que no me di cuenta de que estaba durmiendo con el enemigo (por el entorno). Es muy fácil de ver y de saber por todos los comentarios falsos que salieron en los programas”, cerró.

