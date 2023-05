Con un polémico comentario, Maxi Trusso volvió a criticar a Lali Espósito: “Es el máximo exponente de la grasada”

El polémico comentario de Maxi Trusso sobre Lali Espósito

Después de las polémicas declaraciones que realizó contra Lali Espósito, Maxi Trusso fue entrevistado por Intrusos y volvió a apuntar contra la cantante, diferenciándola de otros artistas consagrados del rock nacional.

Cuando fue consultado sobre si consideraba que la música de antes era más de su agrado que la de ahora, Trusso aprovechó para apuntar contra Lali y Tini. “La música de ahora es un derivado de las redes sociales, de programas de televisión. La música de antes era una búsqueda y un sacrificio. Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Charly García dejaron su vida en esto”, lanzó.

“Estos flacos van a la guita directamente. Va a volver la música. Esto es un fenómeno raro. Perdón que lo diga así, las chicas son divinas. Lali me parece divina, una gran actriz; Tini, una divina, copada, influencer, pero no son rockers. Perdón, si lo ve Cerati diría lo mismo”, añadió, con una risa irónica al final.

“Son artistas del mundo moderno. Son influencers pero no son rockers. El rock and roll no está ahí, el rock and roll es otra cosa. Es chocar con la desgracia y estas no chocaron con la desgracia. No está la música ahí. El chico de Miranda me parece divino pero no entiendo cómo hizo ese compromiso. Él sabe lo que es el rock y eso no es rock”, continuó, en referencia a las colaboraciones que Ale Sergi y Juliana Gattas hicieron para su último disco, Hotel Miranda!.

Trusso aseguró que no es culpa de las chicas porque son divinas pero luego, apuntó nuevamente a Espósito y dijo: “Lali es un lindo pony, es una linda chica. Se está esforzando por cantar bien pero juntate con nosotros Lali, hacete del barrio. Tomemos unos whisky y hagamos rock and roll, Lali en serio”.

“Lali es el máximo exponente de la grasada. Vamonos. Fuerza, rock and roll, rock nacional, Virus”, cerró Maxi Truso, contundente contra la cantante de Disciplina.

Maxi Trusso criticó a Lali Espósito y Tini Stoessel: “No sé si son fanas de la música”

Días atrás, en República Z con Maxi Trusso como invitado en el programa Estamos en Una. En un momento de la conversación, el cantante de temas como Nothing At All, trajo a colación a quien compuso éxitos recientes como Disciplina y Diva. “Lo que decía de Lali Espósito es que es una gran actriz, que tiene mucha soltura y todo... Pero no sé hasta cuánto le gusta la música. No sé si nació escuchando música todo el día. Pero no es para criticarla ni nada...”, disparó Trusso a la vez en que se atajó.

“El mundo también cambió un poco, está pasando con muchos esto que estoy diciendo. También te podría nombrar a gente de afuera. Lo dije de ella por eso. Y por ahí Tini también, no sé si son tan fanas de la música: empezaron haciendo obras de teatro, en la televisión, vienen de otro lado...”, se justificó el cantante que colaboró con el trío Poncho para el éxito “Please Me”. Y reafirmó: “El mundo cambió”.

En marzo pasado, Trusso había generado un fuerte revuelo al realizar una dura crítica contra la música de Lali. Todo comenzó cuando el cantante habló de los nuevos géneros que están de moda en una entrevista con el ciclo One Plus (FM One 103.7).

“De los nuevos (artistas) no escucho ni a uno, perdón”, afirmó el productor cuando le consultaron si le gustaba algún artista que usara autotune, un procesador de audio para mejorar la afinación. Luego, agregó: “De los nuevos no conozco a ninguno. No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuché y dije ‘qué buen giro’. No, ni uno”.

