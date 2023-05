Gimena Accardi lloró al recordar a su madre, que murió cuando tenía 18 años (Video: "Noche al Dente", América)

“Lloro muy poco, mucho menos en público. Creo que nunca lloré en público. En alguna nota debo haber llorado. Me cuesta llorar y llorar en público, ni te digo. Así que también me gusta, está bien que me esté quebrando un poco”, dijo Gimena Accardi con la voz entrecortada y lágrimas en sus ojos en la emisión del jueves de Noche al Dente, el late night show que conduce Fernando Dente por la pantalla de América.

La actriz se quebró al recordar a su madre, que murió cuando ella tenía 18 años. Y, sorprendida por haber llorado, aseguró que tiene un prejuicio sobre hacerlo en televisión. Fue cuando pusieron al aire el tema “Aquellas pequeñas cosas”, cantado por Joan Manuel Serrat. “Qué temarda que elegiste, por favor. ¿Por qué elegiste esta canción?”, consideró y le preguntó el conductor a su invitada.

Inmediatamente, la esposa de Nico Vázquez contó que dicha composición la remite a su infancia y a sus padres, Silvia y Hugo. “A mi vieja principalmente”, agregó, ya con lágrimas en sus ojos: “Bueno, me quebré”. Luego, explicó que su madre era fanática del cantautor español y que en los 80 y los 90 su música sonaba muy fuerte en su casa. Hugo Accardi, su padre, murió por coronavirus en octubre 2020.

Mientras la actriz hablaba, en la pantalla grande del estudio pasaban imágenes de su infancia y de su adolescencia, e hizo una salvedad en una de las fotos en la que está muy parecida a su madre: “Ahí estamos más iguales que nunca. Es el mismo gesto directamente”. Todavía con la voz quebrada, e intentando retomar la charla, repitió que aquel tema elegido la llevaba “directo” a Silvia.

Una de las fotos de Gimena Accardi junto a su madre

Entonces, Fernando Dente habló desde su experiencia, ya que también perdió a su madre cuando tenía 19 años. Y Gimena compartió una reflexión sobre aquel momento: “Eran mis 18, pero no tan 18 porque yo ya laburaba, tenía mi independencia. No me sentía tan pequeña. Ahora, que soy más grande, digo ‘sí, era pequeña’”. También consideró que es muy necesario el rol de la madre, y contó que si bien tiene tres hermanas del lado de su padre, fue la única hija de su madre. “Fui muy deseada, muy buscada, yo era la luz de sus ojos. Me hubiera gustado tenerla más tiempo”.

Gimena contó que Silvia fue víctima “de un cáncer fulminante”. “Lo descubrieron y murió a los cinco meses. Uno estaba preparado entre comillas porque uno nunca está preparado -se sinceró-, ya sabés que el desenlace seguramente sea ese”. Y habló de cómo atravesó el duelo: “En esa época, Víctor Sueiro sacaba sus libros y estaba el auge, y mi vieja era super creyente del más allá. Y yo de muy chica empecé a conectar con esos libros y a entender que dejábamos de estar de forma material, pero había otros planos y que alguien que moría igual seguía estando. Y eso me ayudó mucho”.

Y siguió: “Yo a esa edad empecé a entender la muerte muy rápidamente. Empecé a tener muchas señales de ella, entonces estaba muy conectada y en paz, muy tranquila. Tenía mucho dolor, pero también entendiendo que era la vida”.

“¿Qué es lo que más te hubiera gustado que compartiera en este plano?”, le preguntó Fer Dente continuando la sintonía dela charla. “Laboralmente me da lo mismo”, se sinceró la artista a quien su madre pudo ver en su rol de actriz durante cuatro años. “Vio re poco”, detalló. Y retomando la consulta del conductor, enfatizó: “La vida, mi relación con Nico, mi casamiento. Me hubiera gustado compartir la cotidianeidad del mate, la charla”.

Gime Accardi y Nico Vázquez se casaron en diciembre de 2016

