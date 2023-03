Gimena Accardi y la China Suárez se mostraron juntas tras años de distanciamiento

Gimena Accardi y la China Suárez juntas en el cumpleaños de Mery del Cerro (Instagram)

Trabajaron juntas en Casi Ángeles allá por el año 2007. Y, entre grabaciones y charlas de camarines, Gimena Accardi y Eugenia la China Suárez se hicieron íntimas amigas. De hecho, ambas terminaron integrando un grupo del que también formaban parte Paula Chaves, María del Cerro y Zaira Nara. Sin embargo, en determinado momento, la relación entre la esposa de Nico Vázquez y la actual novia de Rusherking se terminó.

El motivo que llevó a la ruptura del vínculo entre Gimena y la China tuvo que ver con el inesperado fallecimiento de Santiago Vázquez, cuñado de Accardi, en diciembre de 2016. Y es que, en ese momento, la actriz y su marido sintieron que su colega no los había acompañado como ellos hubieran esperando en semejante circunstancia. Algo que ella, tiempo más tarde, justificó asegurando que no sabía cómo comportarse frente a tamaña tragedia.

Lo cierto es que los años pasaron. Y, aunque nunca volvieron a ser íntimas, Gimena y Eugenia lograron limar sus asperezas. Al punto que, este sábado, se mostraron bailando juntas en el cumpleaños que del Cerro celebró junto a Emilia Attias en Afrika, el boliche de Palermo en el que toca el esposo de Mery, Meme Bouquet. Y las imágenes fueron compartidas tanto por la homenajeada como por el protagonista de Tootsie.

Gimena y la China antes de su distanciamiento

El año pasado, invitada a LAM, Gimena había hablado de su relación actual con Suárez. “No reconstruimos la amistad que teníamos, éramos hermanas, literal, pero esta todo bien. Todos nos llevamos bien con todos, pero en su momento con la China éramos muy amigas. Hoy tenemos un trato bueno y cordial, pero no es amiga”, dijo.

Y, en relación a los escándalos mediáticos de su colega, señaló que en otros tiempos era receptiva de sus consejos. “Me escuchaba, lo que le pasa es que se pone nerviosa cando da notas y no es como es en la vida. Ahora hace mucho que no me vinculo con ella pero hasta la edad en la que hablábamos era así, pero es algo que a mi también me pasa, cuando me veo en las notas digo que no parezco yo”, explicó.

¿Si podrían volver a ser amigas? “No se si se reconstruye, nunca digas nunca, pero es como cuando te separas queda todo bien pero no volvés. Yo la quiero, le deseo lo mejor y no quiero que le den tanto (por las criticas)”, concluyó Accardi frente a la consulta de Ángel de Brito.

Años antes, al se consultada por la reacción de la China frente al fallecimiento de su cuñado, la esposa de Nico señaló: “Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no contuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas. Sobre todo en las malas”.

Vázquez, por su parte, también había hablado del distanciamiento con Suárez. “Ella se tendrá que replantear un montón de cosas y siempre le voy a desear lo mejor, porque estoy seguro de que es una buena persona, pero se equivoca demasiado”, había dicho meses después de la muerte de su hermano, cuando sólo había recibido un par de mensajes “al pasar” de la China.

