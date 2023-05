Iván Hochman reveló la transformación física que hizo para interpretar a Fito Páez: “No tomé sol y bajé de peso”

Ivan Hochman hablo de su participación en la serie de Fito Páez

Desde que se estrenó El amor después del amor, la serie basada en la vida de Fito Páez, se convirtió en la producción más vista por Netflix. Iván Hochman es uno de los actores que interpreta al cantante rosarino en la ficción que también retrata a otros famosos como Fabi Cantilo, Cecilia Roth, Andrés Calamaro, Juan Carlos Baglietto, Divina Gloria y Daniel Grinbank.

En el ciclo Nosotros a la mañana (El Trece), Hochman reveló detalles de cómo se preparó para personificar al popular artista en la pantalla. “Bajé unos seis o siete kilos para hacer el personaje. Y yo ya soy flaco”, aseguró el actor en una charla con el Pollo Álvarez. “Pero la producción me dijo que fuéramos más allá porque Fito en esa época no comía, era muy flaco”, agregó.

Además, el actor aseguró que cuidó mucho su piel para el inicio del rodaje de la serie: “Empezó a filmarse en enero de 2022 y desde julio de 2021 no tomaba sol. No de ir a tomar sol, sino de ponerme protector solar al salir de casa. Para mí es muy atípico porque me bronceo muy rápido. Entonces, no tomaba sol, no estaba nunca a la luz”. Luego, Iván manifestó que para parecerse más a Fito llegó a usar pelucas, extensiones y maquillaje.

El amor después del amor (Netflix)

Por otra parte, explicó que mantuvo charlas con Páez para construir el personaje, y sus colegas de la serie también pudieron conocer a quienes iban a representar: “Fue muy loco encontrarnos con estas personas reales. Creo que todos lo encarnamos desde un lugar profesional, viéndolos casi como un objeto de estudio del que vimos su música, recorridos, sus formas. Cuando los encontramos creo que, por eso, fue desde un lado bien profesional”.

Incluso se dio el gusto de conocer la casa del cantante con algunos de sus compañeros de elenco. “Él es una persona amorosa e increíble y un día nos invitó a merendar a su casa. Charlamos de arte, de cine, de música de la vida y en un momento nos dijo que tenía una reserva en un restaurante para ir a comer con la novia, pero que nos quedáramos solos en su casa, que volvía en dos o tres horas”, relató.

El amor después del amor (Netflix)

“Cuando se fue nos quedamos parados alrededor de la mesa sin saber bien qué hacer hasta que dijimos, o nos vamos o nos hacemos cargo de la situación, así que ahí nos sentamos. Ninguno se animaba mucho. Fue muy loco quedarnos solos en su casa, viendo sus fotos de joven… quedó como flotando el aura del ídolo”, cerró, muy emocionado.

Luego de la enorme repercusión de El amor después del amor, Fabi Cantilo decidió grabar un video para dejar en claro que su vida no solo giraba en torno a su relación amorosa con Fito. “Yo, además de hacerle los coros a Fito y a Luis, tenía una vida y una carrera. Entre todo ese quilombo yo componía, ensayaba, tenía bandas y grababa discos”, dijo la artista antes de enumerar sus trabajos. “Yo tenía talento, obviamente”, agregó.

Al ver que sus palabras no se habían interpretado bien, volvió a grabar un video intentando poner fin a la polémica. “Se entendió todo mal”, aseguró entre risas. “A veces mi tono es medio raro, pero estoy muy feliz con todo, chicos. Con mi vida, con estar limpia desde hace diez años y cinco meses, con Fito, con la serie de Fito. En fin, así es la vida. Hay que tener cuidado con lo que se dice”, finalizó.

Seguir leyendo: