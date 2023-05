La ex Rebelde Way Jazmín Beccar Varela fue mamá junto a su novia: “No podemos creer que ya estés con nosotras”

Jazmín Beccar Varela y su novia Sofía

Jazmín Beccar Varela fue mamá junto a su novia, Sofía Accattoli. La ex Rebelde Way lo anunció a través de un emotivo posteo en sus redes sociales en donde compartió fotos del parto de su pareja, a quien acompañó y tomó de la mano. “Antes de lo esperado y de la manera más taurina que podías hacerlo, llegaste al mundo. Obstinada, segura y hambrienta”, escribió quien ya era mamá de Tito, fruto de su relación anterior con Franco Stivala.

“Nuestra polaquita amada, no podemos creer que ya estés con nosotras. Con tu mamá nos miramos y no podemos creerlo. ‘¿Entendés que ya está acá? ¿Entendés que tenemos una hija?’”, continuó quien abandonó su carrera de actriz, se recibió de licenciada en Periodismo y trabaja en el área de Comunicación Corporativa de una empresa internacional. Por caso, en sus redes sociales contó que se encuentra de licencia por maternidad y acompaña a su pareja en el centro médico en el que dio a luz a su hija Simona, el pasado 30 de abril.

En su emotivo relato, agregó: “Claro que lo entendemos y no podemos más de felicidad. Viniste en un momento muy lindo de nuestra vida, en el que decidimos disfrutar todo, elegir todo y vivir a pleno todo lo que elijamos. Viniste a agrandar esta familia de manera espectacular y estamos ansiosas de ver cómo construimos esta dinámica todos juntos”.

Jazmín Beccar Varela junto a su novia Sofía (@jazbeccar)

Simona, la hija de Jazmín Beccar Varela y su novia Sofía

Sofía amamantando a Simona

La publicación cosechó casi 40 mil me gusta y recibió otros cientos de mensajes en los que saludaron a Jazmín y a Sofía por la llegada de Simona. “Bienvenida, bebé hermosa”, se destacó el comentario de Mica Vázquez, quien fue compañera de elenco en Rebelde Way, ficción que estuvo al aire en 2022 y 2003. Diego Mesaglio e Inés Palombo -que también trabajaron en la producción de Cris Morena-, no quisieron dejar la oportunidad de dejarles sus felicitaciones. “Que sea con todo el amor del mundo”, escribió el actor. “Felicitaciones, chicas. ¡A disfrutar!”, fueron las palabras de la actriz.

En noviembre del año pasado, Jazmín contó a Teleshow cómo fue el tratamiento que realizaron para ser mamás. “Nosotras lo que hicimos fue la inseminación artificial, que básicamente es estimular los óvulos de Sofi, preparar bien el útero y a partir de ahí, se hizo una transferencia de espermatozoides donados, por un donante que nosotras buscamos. Los espermatozoides se pasan con una jeringa al útero de Sofi y ahí es como si fuese un sistema natural, hay que esperar que un espermatozoide traspase el camino y un óvulo lo agarre y se transforme en un embrión”, explicó en ese entonces.

Jazmín Beccar Varela con su hija en brazos

Jazmín Beccar Varela junto a sus hijos Tito y Simona

Por su parte, agregó que se trató de un donante anónimo. “Te dan un catálogo de donantes que coinciden con un matcheo de estudio cromosómico con tu perfil genético. Nosotras hicimos un estudio de ADN a Sofi para ver si matcheaba con los donantes de esperma, entonces ya se reduce la cantidad, y te queda una cartera puntual. Te estudian el perfil genético de la persona en sí, y en base a eso uno puede hacer un matcheo para disminuir los riesgos de cualquier tipo de alteración cromosómica, para evitar cualquier enfermedad grave del embrión. Y en base a ese abanico, tenés también un perfil físico y psicológico. Es anónimo, no te dicen el nombre, pero podes pedir que, cuando el bebé sea más grande, tenga la posibilidad de conocer la identidad de ese donante”, continuó y contó que realizaron el procedimiento en dos oportunidades: la primera no funcionó y en la segunda su novia quedó embarazada. “Fue espectacular, agradecemos un montón porque sabemos que hay parejas que pasan un montón de años y tratamientos con mayor complejidad. Lo nuestro fue súper rápido. Pero estábamos re ansiosas, todo el mundo nos decía que se tardaba mucho, lo cual es verdad...Yo tenía mucha fe, pero Sofi era más cauta. Yo lo sentía”.

