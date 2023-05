Fabiana Cantilo aclaró sus críticas sobre la serie de Fito Páez: “Paz y amor, viejo”

Fabiana Cantilo aclaró su verdadera opinión sobre la serie de Fito Páez

Fabiana Cantilo vio la serie El amor después del amor y usó sus redes para contar lo que opinaba. Primero aseguró que se “mezclaron todos los tiempos”. Y luego contó que ella, además de ser novia de Fito Páez, tenía una vida. Pero este martes, volvió a publicar un mensaje en tono más relajado.

En los primeros videos, Cantilo había mencionado que “la serie habla por sí sola” y que no iba a dar su opinión porque “es muy fuerte todo”. De inmediato sus declaraciones se viralizaron. Ahora, para bajarle el tono, aseguró que no lo hizo de mala manera y mucho menos enojada.

“Seres, no estoy enojada (risas)”, comenzó diciendo la cantante con un filtro de rubor en sus mejillas. Luego quebró en risas. “Ay Dios, se entendió todo mal”, detalló. “Que lindo sol, que lindo día, que lindo todo”, sentenció y para ser aún más clara, agregó: “A veces mi tono es medio raro, pero estoy muy feliz con todo, chicos. Con mi vida, con estar limpia desde hace diez años y cinco meses, con Fito, con la serie de Fito. En fin, así es la vida. Hay que tener cuidado con lo que se dice”. Para cerrar, tiró un beso a la cámara y apuntó: “Paz y amor, viejo”.

Días atrás, Fabiana Cantilo había compartido un video para documentar esta antigua historia de amor de la que quedaron buenos recuerdos. “Antes de ir a girar por Europa, les dejo la posta”, escribió en una publicación, donde se puede ver una serie de fotos y videos -tanto arriba como abajo del escenario- que retratan el romance que mantuvieron durante los ‘80. Para completar el mensaje, acompañó las imágenes con el tema “Dinosaurito”, que retrata desde su óptica el vínculo con el rosarino.

“Ganamos batallas heavy metal contra el mal, tan jóvenes, tristes, valientes. Tan brillantes, sin saber. Remando la eterna tormenta de los tiempos del amor”, describe el tema lanzado en el año 2019, parte del disco Cuna de piedra.

La palabra de Fabiana Cantilo sobre la serie de Fito Páez

Este lunes al mediodía, Fabiana volvió a subir otro video a su cuenta de Instagram en el que enfatizó: “Yo, además de hacerle los coros a Fito y a Luis, tenía una vida y una carrera. Entre todo ese quilombo yo componía, ensayaba, tenía bandas y grababa discos”, dijo antes de enumerar sus trabajos.

“Yo tenía talento, obviamente”, agregó y aseguró que la serie “es el punto de vista de Fito”. “Ya que estoy tan presente, les digo que yo tenía una vida también”, remarcó.

Consultado por Teleshow sobre si Fabiana Cantilo fue su gran musa, Fito Páez aclaró: “No, es una de ellas, muy importante. Se va a enojar cuando escuche esto. Fue la primera. Aunque antes estuvo Silvia Corea, uno de mis primeros romances y muy inspiradora cuando empecé a hacer canciones: le escribí un tema que se llama ‘Mi primer retrato’, que grabó Lalo de los Santos”.

Fabiana Cantilo no fue la única expareja de Fito Paéz que opinó sobre la serie: Cecilia Roth, otro de sus grandes amores y madre de su hijo Martín, contó que ella aportó en la ficción al aconsejar a Daryna Butryk, la actriz que la interpreta. “Hablamos mucho, es un encanto. Yo no hablé con los productores, pero sí hablamos con Fito sobre la necesidad de que las cosas fueran lo más cercanas a la realidad posible. Por supuesto que en una ficción el permiso que se da el autor y el director es de modificar ciertas cosas”, consideró en una entrevista radial en Agarrate Catalina, por La Once Diez.

“Yo no vi nada, pero me dijeron que está muy bien. Encima Daryna es muy buena actriz, es encantadora. Tuvimos varios encuentros, nos juntamos varias veces porque era bueno para las dos. Poder contarle cosas y que me conociera, poder acercarse más al personaje que tenía que hacer, que existió en la vida real. Y a mí, contarle cosas que por ahí no aparecen en la serie para que supiera de dónde venían”, siguió la actriz que estuvo en pareja con el cantante en 1991 y 2002.

