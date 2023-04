Quién es Mica Riera, la actriz que deslumbra como Fabiana Cantilo en la serie sobre Fito Páez

Mica Riera como Fabiana Cantilo en la serie El amor después del amor (Netflix)

La leyenda surgió en una sala de ensayo y se propagó por las venas abiertas del rock argentino. Fue canción, libro y ahora se vuelve material audiovisual, como si fuera necesaria una última contrastación para hacerlo creíble. Corría octubre de 1983 y Fito Páez y Fabiana Cantilo se encontraron en una sala de Núñez, donde el grupo de Charly García preparaba el material del disco Clics modernos. El rosarino contó que nadie le daba demasiado bolilla salvo la cantante, que improvisó un diálogo sobre los OVNIS, creando un código paranormal entre ellos, que completó tratándolo de usted y por el apellido. Ni Páez ni mucho menos Cantilo lo sabían, pero estaba naciendo el amor antes del amor.

Como parte de un repaso exhaustivo por sus 60 años de vida, Fito Páez viene construyendo una gigantesca retrospectiva anclada en El amor después del amor, el álbum que partió en dos su carrera y también su vida. Publicado en 1992, documenta en canciones el fin de su relación con Fabiana Cantilo y el comienzo de su vínculo con Cecilia Roth. Y es también el título de la serie que acaba de estrenar Netflix, que abarca la primera mitad de su vida con dos líneas temporales bien caracterizadas. Por un lado, la infancia en Rosario marcada por una gran tragedia familiar, y por otro, los primeros años de la adultez con su desembarco en Buenos Aires, la transición de la banda de Juan Carlos Baglietto a la de Charly García y el comienzo y la explosión de su carrera solista.

Como su nombre lo indica, también bucea en sus dos grandes amores hasta entonces. Y ni bien estuvieron disponibles los primeros capítulos, las redes sociales destacaron la personificación que Mica Riera hizo de Fabi Cantilo. Sensible y espontánea, lejos de cualquier caracterización burda, la actriz se volvió tendencia y todos quisieron saber quién es la persona que está detrás del personaje y de ese asombroso parecido físico.

María Micaela Riera nació hace 31 años en Santa Fe -un leve guiño poético al protagonista- y tenía poco más de un año cuando el disco salió a la calle. El dato anecdótico, que también alcanza a Ivos Hochman -el Fito de fantasía, clase 1994- sirve como muestra del alcance transgeneracional de la obra de Fito Páez, puntualmente de este disco. Hay una frescura en la pareja protagónica, quizás más en Mica al estar liberada de llevar el peso de la historia, que transpira naturalmente aquellas emociones.

Mientras corrían los ‘90 y las canciones de Fito se reproducían ahora en los discman y su amor después del amor crecía del brazo de Cecilia Roth, Mica cautivaba con su histrionismo a propios y extraños. La niña graciosa y chispeante soñaba con ser actriz, o quizás era parte de su destino, quién lo sabe. Su puente a la fama tuvo el color de otro cliché: estaba con su mamá, la periodista de espectáculos Cristina Clement, cuando se cruzó con Pancho Dotto, el histórico manager de modelos, que algo vio en ella y le propuso sumarse a su staff. Y si bien en su cabeza no estaba desfilar. y se creía lejos de cualquier divismo de pasarela, algún impulso le hizo decir que sí.

A pesar de sus 14 años, Mica tenía claro que el modelaje iba a ser una transición a lo que realmente quería hacer. Con la plata de sus primeros desfiles, se pagó las clases de teatro. Y tres años después, vio como todo había valido la pena cuando se presentó al casting de Consentidos. La eligieron entre más de 800 aspirantes e hizo su debut en la tira juvenil que protagonizaban Natalie Pérez y Michel Noher.

Mica durante la presentación de Atrapa a un ladrón, la tira que protagonizó Pablo Echarri (Crédito: Teleshow)

Cómoda en el siempre rendidor formato de la comedia adolescente, le llegó su primer protagónico con Señales del fin del mundo, que se vio por la TV Pública en 2013. Antes y después de eso, su nombre empezó a circular entre los repartos de algunas de las series más populares del momento, como Aliados, Graduados, y Educando a Nina. También trabajó en Atrapa a un ladrón, la serie protagonizada por Pablo Echarri basada en una obra de Alfred Hitchcock. Entonces llegó la pandemia, y cuando todo se puso en pausa, canalizó las ansiedades de su pulso artístico a partir del trabajo con la cerámica. Y hoy sus redes presentan una dualidad entre el frenesí ochentoso de la actriz y la calma casi budista de la artesana.

La notoria exposición que tuvo con la Fabi de El amor después del amor había tenido un testeo en otro tranque del streaming, El encargado. En la serie protagonizada por Guillermo Francella, supo del alcance de estas producciones, de avant premiere glamorosas y flashes de alfombra roja. Fue el último eslabón que tuvo que unir antes de estar definitivamente lista para jugar en las grandes ligas.

Fabi Cantilo y Fito Páez, los protagonistas de la primera parte de El amor después del amor (Netflix)

La de Fito Páez y Fabiana Cantilo es una de las historias de amor sobre la que más se escribió en el rock argentino. Desde ese flechazo, cuando ella era la corista y algo más de Charly García y él recién llegaba a Buenos Aires para unirse a su banda, a los últimos megaconciertos en Vélez, cuando Fabi cantó una de los tantos temas que él le compuso. En el medio, una relación intensa, en sintonía con los 80′s que les tocó atravesar: la masividad definitiva del rock argentino, la efusividad de la primavera alfonsinista, las drogas, el derrumbe de la hiperinflación y la tragedia personal que vivió el rosarino por el asesinato de su abuela y su tía. “Enredados en los cables de Entel, de algún sueño vamos a salir”, dice una de las líneas de “Fue amor”, de las más bellas piezas que retratan este vínculo. Y también esa época.

Sobre este terreno que más o menos sabíamos todos, Mica tenía que construir su personaje, con las dificultades que implica representar a alguien real, de carne y hueso. Fito contó que a Fabi le costó aceptar ser parte de la historia. Y una vez que dio el sí, tuvo una charla con Mica en la que la actriz preguntó, escuchó y observó cada detalle para interpretar a la gran musa de la primera obra de Páez. Con el desafío de brillar con luz propia, pero al mismo tiempo no opacar al protagonista.

Porque si los focos se los lleva Fito Páez, parte de esta historia se cuenta a partir de Fabiana. No solo por inspirar temas como “Tres agujas” o Brillante sobre el mic”, casi un comienzo y un final de la línea de tiempo del relato. También, por su relación con y a partir de Charly García, interpretado por Andy Chango, otro de los hallazgos de la producción.

Mica Riera con Andy Chango, el Charly García de El amor después del amor (Netflix)

Ni bien la serie llevaba unas horas en la plataforma, su título se volvió trending topic en las redes, así como el responsable de esta historia. Aprovechó el hashtag todavía caliente por la gira del disco. Pero también Fabi se coló en las tendencias así, con su apodo y sin apellido, y no hacía falta explicar que todos estaban hablando de ella.

Porque la de Mica es mucho más que una imitación o un sorprendente parecido físico, potenciado por la representación estética de la época. La serie le permitió desarrollar parte de su voracidad artística ya que es su voz la que interpreta las canciones que le corresponden. Y allí se luce tanto en los coros de García y de Páez, como en su casi rol de frontwoman en Los Twist, con su inconfundible look cleopatresco.

“Estoy viviendo un sueño que no llegué a soñar, y se está haciendo realidad”, escribió la actriz en sus redes, cuando todavía eso que tenía entre manos y en su corazón no podía compartirlo. “Que alguien me pellizque”, sumó cuando recibía las devoluciones positivas de un público que no solo estaba viendo una dramatización con hechos inspirados en la vida real. Estaba viendo parte de su historia reflejada en una historia de amor.

