Fabiana Cantilo posteó un video repasando su historia de amor con Fito Páez, luego del estreno de la serie: “Les dejo la posta”

Fabiana Cantilo, el tema Dinosaurito y su amor eterno por Fito Páez

El amor después del amor y una nueva reinvención de la obra cumbre de Fito Páez. El emblemático disco publicado en 1992, que tuvo sus respectivos homenajes a los 20 y 30 años, es también el título de la biopic de Netflix estrenada este miércoles que recorre la vida del rosarino. Con los shows de Vélez todavía calientes, y mientras continúa la gira por el país y América, las redes se revolucionaron con los primeros capítulos de la producción. Y desde su cuenta oficial, una de las grandes protagonistas de esta historia no se quiso quedar afuera y también dejó su aporte.

Se trata de Fabiana Cantilo, pareja de Fito durante seis años en los ‘80, quien como tal tiene un papel fundamental en los capítulos de la serie. En medio de las repercusiones, y con su nombre y el de Páez entre las tendencias de Twitter, la cantante compartió un video para documentar esta vieja historia de amor de la que quedaron buenos recuerdos.

“Antes de ir a girar por Europa, les dejo la posta”, escribió la cantante en una publicación en las redes, donde se puede ver una serie de fotos y videos -tanto arriba como abajo del escenario- que retratan el romance que los unió durante los ‘80. Para completar el mensaje, las imágenes están acompañadas por el tema “Dinosaurito”, que retrata desde su óptica el vínculo con el rosarino.

“Ganamos batallas heavy metal contra el mal, tan jóvenes, tristes, valientes. Tan brillantes, sin saber. Remando la eterna tormenta de los tiempos del amor”, describe el tema lanzado en el año 2019, parte del disco Cuna de piedra.

Fabiana Cantilo y Fito Páez, un amor que nació en los '80 y no murió

Cantilo se había referido a su vínculo con Páez en reiteradas ocasiones: “Fito era un tipo tranquilo que tocaba folclore. Nosotros éramos unos pibes que queríamos llamar la atención del ídolo (Charly García). Y Fito se cuidó, yo no. Yo fui muy reventada. Por todo eso, él ahora tiene plata y yo no tengo un mango”, señaló la cantante respecto a esos primeros años ‘80, época en que ambos formaban parte de la banda de García.

La serie no hizo más que reavivar la llama que los unió, como lo demostró un anterior posteo de la propia Fabiana hace apenas 24 horas, donde se los puede ver a ellos abrazados, en una clásica postal de fines de los ‘80, y un texto que reza: “Cada vez que pienso en vos, fue amor”. La cita es a uno de los clásicos del rosarino dedicado a Cantilo.

Esa misma imagen había sido compartida hace apenas un par de años por Páez, al momento de saludar por su cumpleaños a su antiguo amor. Incluso, lo acompañó con un texto que hasta el momento permanecía inédito, el tema Encuentros cercanos”, que detalla cómo fue el comienzo de la historia de amor entre ambos y que el rosarino incluyó en su placa Los años salvajes.

Fito Páez y Fabiana Cantilo en una fotografía compartida por ambos en sus redes sociales

“Fabi me pregunto si creía en los ovnis Le conteste que sí, ¿qué le iba a decir a la chica más hermosa del mundo? Y después nos envolvió el amor, el amor antes del amor. Y volamos desde Urano a Saturno La película que viste vos, que es la misma que estoy viendo yo en piscis”, detalla el texto.

Consultado por Teleshow sobre si Fabi fue su gran musa, el rosarino aclaró: “No, es una de ellas, muy importante. Se va a enojar cuando escuche esto. Fue la primera. Aunque antes estuvo Silvia Corea, uno de mis primeros romances y muy inspiradora cuando empecé a hacer canciones: le escribí un tema que se llama “Mi primer retrato”, que grabó Lalo de los Santos”.

“Pero Fabi me regala “Tres agujas”, “Fue amor”, “Brillante sobre el mic”... ¡tantas que ni me las acuerdo! Cecilia (Roth) fue gran musa, Julia Mengolini y Celeste (Cid) también, Romi Richi… Todas mis parejas fueron muy filosas en el vínculo, escuchando y tomando decisiones sobre la música. “Encuentros cercanos” y “Los años salvajes” son canciones que devienen de la escritura de la biografía. Allí cuento el encuentro con Fabi más o menos como pasó, además de un encuentro que tuve con un alienígena. En realidad, es un cuento ficcionado, inspirado en la figura esa del tulipán de casi 120 metros de los alienígenas de Inteligencia Artificial de (Steven) Spielberg. Lo primero que me preguntó ella fue: “¿Vos creés en los ovnis?”. Y la canción dice: “¿Y qué le iba a decir a la chica más hermosa del mundo?”. Es un homenaje a nuestro encuentro y una carta más de amor para Fabi Cantilo”, cerró.

