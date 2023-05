En una nueva gala de eliminación, Agustín se despidió de Masterchef: “A volver a cocinar para la familia”

Agustín fue el nuevo eliminado de Masterchef

Este domingo tuvo lugar una nueva gala de eliminación en Materchef. Los participantes que tuvieron que luchar por lograr su continuidad en el certamen fueron Agustín, Estefanía, Antonio, Rodolfo, Aquiles, Daniela y Candelaria. Cada uno de ellos, se encontró sobre su isla con una caja misteriosa. Y los miembros del jurado, Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, fueron los encargados de darles las instrucciones para cumplir con el desafío del día.

“En lo que va de la competencia cocinaron con una cantidad increíble de ingredientes”, les dijo Martitegui. Y Donato les indicó que la frase del día era: “Menos es más”. Dicho esto, los competidores descubrieron la caja que contenía distintos elementos, algunos de los cuales eran desconocidos para ellos. “A veces no necesitamos contar con muchos recursos”, dijo entonces Betular. Y los tres les indicaron que debían cocinar un plato libre en 60 minutos utilizando todo lo que tenían en sus mesadas.

Los once ingredientes con los que se enfrentaron los participantes eran molleja, papa ñame y rábano picante, entre otros. Y todos se mostraron desconcertados a la hora de tener que crear una receta con ellos, siendo que en la mayoría de los casos nunca los habían probado. “Son ingredientes muy particulares”, reconocieron los chefs mientras miraban a los concursantes poniendo manos a la obra. Encima, cuando todos venían más o menos encaminados, sonó la chicharra y les sumaron hibiscus, pomelo y avellanas, que tenían que utilizar sí o sí en sus preparaciones.

Cumplido el tiempo, llegó el momento de la degustación. Antonio presentó Mollejas fritas con papas ñame y ensalada. “Me parece que lo que hiciste está muy bien”, le dijo Germán, aunque le criticó algunos aspectos. Luego Estefanía expuso su Milanesa de molleja con galette de papas ñame y ensalada de kale. “Estoy muy contento de que hayas podido recalcular”, le señaló Betular maravillado. Y Aquiles presentó Mollejas con hongos, kale y chips de papa ñame. “Sucede algo interesante con tu plato”, le indicó Donato.

Agustín en su paso por Masterchef

A su turno, Rodolfo llevó sus Mollejas asadas con ensalada de guayaba y kale. “Hay un problema estético en este plato”, le dijo Martitegui. Después pasó al frente Agustín con sus Mollejas con puré de papa ñame, rábano picante y una infusión de hibiscus. “Tiene partes el plato”, le advirtió Betular. Enseguida, Candelaria presentó Mollejas fritas con salsa de guayaba y shiitake grillados. “Estamos frente a un plato muy completo”, le aseguró De Santis. Finalmente, Daniela presentó Mollejas con papa ñame y ensalada de kale. “Si te dábamos a elegir hacías solo la ensalada”, le destacó Germán.

Así las cosas, después de deliberar, el jurado dio su veredicto. Primero llamaron a Candelaria y Estefanía, que pasaron a la semana siguiente por su excelente trabajo. En segundo término pasaron Antonio y Aquiles, quienes también respiraron aliviados aunque no lograron platos perfectos. La definición quedó entre Daniela, Agustín y Rodolfo, pero la primera siguió en competencia por decisión de los chefs. Y entre los dos restantes se definió el eliminado.

“Quien abandona la cocina de Masterchef es Agustín“, dijo Betular. “No me quería ir, pero me estaba quedando atrás, así que es justo que me vaya”, dijo el médico ginecólogo. Y, después de que el jurado elogiara su paso por el certamen, agregó: “Ahora voy a volver a cocinar para la familia, que por momentos son un poco más exigentes que estos tres”.

