La indignación de Estefania Pasquini al enterarse de que usaron sus fotos en una aplicación de citas: “Es una chantada”

A Estefanía Pasquini le robaron las imágenes y las usaron en una App de citas (Video: América TV)

Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot y madre su hijo Emilio, se desayunó con una noticia que no se esperaba ni por casualidad. Y es que el periodista Daniel Ambrosino le informó que un perfil falso bajo el nombre de “Andrea” estaba usando sus fotos en una aplicación de citas.

Indignada por el hecho, la Nutricionista le comunicó a sus seguidores lo que había pasado para alertarlos y pedirles que denuncien la situación, además de ratificarles que efectivamente no era ella quien estaba detrás de ese perfil. “Hoy me enviaron esto y me preguntaron si era yo. Claramente, no lo soy... Y no di pelota... Pero después, me quedé pensando. A mí no me jode en nada. Se jode el que chatea... Pero no es tan así...”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

Y luego agregó preocupada: “Cuántas personas son violadas, robadas, agredidas...Ojo los que usan estas redes para conocer personas. Ojo los padres si tienen hijos que chatean con desconocidos, porque no sabemos qué hay del otro lado”.

El descargo de Estefania Cormillot (Instagram)

En el perfil en cuestión se podía ver la siguiente información del usuario que estaba usurpando las fotos de Estefanía: “Andrea, 42″, decía sobre su nombre y edad, el mensaje de que buscaba “nada muy serio” de una posible relación y su supuesta estatura, 1,60 m.

En diálogo con Teleshow, en tanto, Estefanía comentó cuáles serán sus pasos a seguir a raíz de esta situación. “Estoy viendo como se denuncia. Más que nada porque pienso si es una cuenta que la usan luego para robar, o que se yo... Porque si vas a conocer a un hombre, no vas a poner una foto que no es, ¿después con qué cara vas? Entonces me da que es una chantada”.

Además, Pasquini explicó: “Quiero pero no sé ni cómo se denuncia algo así. Alberto iba a averiguar y una amiga me iba a pasar una abogada qué se encarga de cuestiones de este tipo, porque no tengo idea ante quién se denuncia. Más que nada para que la den de baja. Lo que pasa es que si la dan de baja yo imagino que abre otra y arranca nuevamente, no sé qué chances hay de que le hagan algo. Sin ir tan lejos hace como un año me vaciaron la caja de ahorro, lo denuncié, puse abogados. Me devolvieron la plata pero al día de hoy no se sabe qué pasó”.

La Nutricionista alertó a sus seguidores en las redes sociales (Instagram)

En América Noticias, Daniel Ambrosino expuso lo sucedido y Estefanía trató de desdramatizar la situación. “A tono de chiste te podría decir que teniendo un marido, un nenito de un año y medio, un papá con Alzheimer, siendo hija única y laburando todo el día, lo único que falta es meterme en una aplicación para conocer a alguien”, comentó la Nutricionista poniéndole humor al asunto.

Y luego explicó: “Hablando en serio, la verdad es que no manejo esas aplicaciones. De hecho, ni estando sola las usaría, porque con toda la inseguridad que hay, me da miedo. Creo que jamás conocería a alguien por una aplicación, porque no sé qué hay del otro lado. No sé si me van a violar, si me van a robar... Le tengo mucho respeto a eso. ¡No!”.

En tanto, Ambrosino alertó a los televidentes: “Estefi no utiliza la aplicación, así que nunca se hubiera enterado si yo no le mandaba la imagen que me mandaban a mí. Pero esto le puede pasar a cualquier persona. Me puede pasar a mí, que, de hecho, me pasó, y me enteré porque me avisaron. Así que atentos a cualquier persona que pueda usar tu imagen para otra cosa”.

