El día que Cinthia Fernández lloró porque no tenía comida para sus hijas: “Haber pasado hambre jamás será perdonado”

Cinthia Fernández recordó a través de su cuenta de instagram, uno de los momentos más difíciles de su vida

Días atrás, Cinthia Fernández provocó una revolución entre sus seguidores de las redes sociales luego de presentar una línea de productos de defensa personal, en momentos en que su figura está en medio de una polémica luego de ser denunciada por sus vecinos tras un incidente del que fue víctima en primera instancia. Así las cosas, mientras en la pantalla chica se continúa debatiendo sobre la forma en que ella se defendió, a la vez se pone el tema al hombro y comienza a generar emprendimientos a su alrededor.

“¡Buen día! ¿qué tal, cómo les va? ¿Qué les pareció la sorpresa?”, comenzó Cinthia un video subido a sus redes sociales apenas horas después de haber dado a conocer el kit de seguridad personal que lleva su nombre. “Todo el mundo va a hablar de esto”, reconoció, para luego comenzar a detallar cada uno de los productos que lo componen.

Así, por caso, pueden encontrarse en el llavero desde una manopla con forma de gato, hasta una alarma que comienza a sonar con simplemente tirar de un cordón, y un pequeño gas pimienta, todos bajo el nombre de Mamá luchona. “La idea surgió, con toda la mierda que me pasó, poder sacar algo positivo”, explicó la panelista y continuó: “Quiero que sepan de a pesar de tener una sonrisa, yo la pasé como el orto. Así, literalmente. Encima me comí una carnicería. Nunca vi empatía en lo que me pasó a mí respecto a los medios, sí en la gente, por suerte, que es lo que me importa, porque esa cajita donde trabajo es un medio tan hipócrita. No tenían tema y esto les medió y lo usaron para su conveniencia”.

Cinthia Fernández respondió en Instagram preguntas de sus seguidores

En los distintos canales se continúa hablando del tema, con la palabra de vecinos, abogados y demás. En medio de ese panorama, ella se tomó el día jueves para simplemente contestar las preguntas que sus seguidores le fueron dejando.

Así, uno de los interrogantes que más llamó la atención fue el que se refería a su pasado: “¿En algún momento sentiste que no llegaste a fin de mes? En cuanto a lo económico”. La pregunta que permaneció en forma anónima, por lo que no se conocen detalles de quién la realizó, llevó a la mediática a recordar un duro momento.

“Un día tenía 2500 pesos en la cuenta y no tenía más leche, ni me pagaban en el trabajo y me había quedado sin nada en la heladera”, comenzó su relato la bailarina. “Me acuerdo que lo estiré lo más que pude hasta que mi cuerpo no dio más: me largué a llorar en frente de mi pareja y con mucha vergüenza le confesé lo que me pasaba y él me ayudó”, continuó Cinthia, para luego revelar que la mano que la ayudó fue la de Martín Baclini.

Así, el hombre con quien en ese instante compartía su vida, le dejó en claro una cosa: “Me hizo prometerle que nunca más le ocultara que me faltaba para comer”. Tras detallar ese duro instante, también se tomó un minuto para hablar de otro momento difícil.

Cinthia Fernández y Martín Baclini en las playas de Punta del Este

“También con mi mamá lo mismo -continuó-, debía en el colegio y no tenía ni trabajo ni plata y mi mamá me dio sus ahorros que tenía para su casita y con mucha vergüenza lo agarré. Me aterraba que me las saquen del colegio”, dijo la mamá de Charis, Bella y Francesca, frutos de su relación anterior con Matías Defederico. Ante ese panorama, felizmente se pudo levantar la deuda contraída.

Sobre esos instantes, expreso: “Obvio todo después lo devolví, tanto a mi pareja como a mi mamá. Pero es una sensación de mierda que te ahoga. Sufrí mucho y por eso hoy valoro todo tanto”. Así, en medio de este panorama, también se tomó un minuto para recordar las diferencias con su exmarido. “Por eso la bronca con el progenitor, por tantos momentos de mierda, durante y luego de la relación. Jamás lo voy a perdonar. Haber pasado hambre y miedo a que se queden sin educación, además de toda la violencia, jamás, jamás será perdonado”, cerró.

Cinthia Fernández respondió em Instagram sobre un duro momento vivido

