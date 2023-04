Cinthia Fernández lanzó un kit de defensa personal que incluye gas pimienta: “Si quieren circo, comencemos con las funciones”

Cinthia Fernández lanzó su kit de seguridad

Días atrás, Cinthia Fernández provocó una revolución entre sus seguidores de las redes sociales luego de presentar una línea de productos de defensa personal, en momentos en que su figura está en medio de una polémica luego de ser denunciada por sus vecinos tras un incidente del que fue víctima en primera instancia. Así las cosas, mientras en la pantalla chica se continúa debatiendo sobre la forma en que ella se defendió, a la vez se pone el tema al hombro y comienza a generar emprendimientos a su alrededor.

“¡Buen día! ¿qué tal, cómo les va? ¿Qué les pareció la sorpresa?”, comenzó Cinthia un video subido a sus redes sociales apenas horas después de haber dado a conocer el kit de seguridad personal que lleva su nombre. “Todo el mundo va a hablar de esto”, reconoció, para luego comenzar a detallar cada uno de los productos que lo componen.

Así, por caso, pueden encontrarse en el llavero desde una manopla con forma de gato, hasta una alarma que comienza a sonar con simplemente tirar de un cordón, y un pequeño gas pimienta, todos bajo el nombre de Mamá luchona. “La idea surgió, con toda la mierda que me pasó, poder sacar algo positivo”, explicó, y continuó: “Quiero que sepan de a pesar de tener una sonrisa, yo la pasé como el orto. Así, literalmente. Encima me comí una carnicería. Nunca vi empatía en lo que me pasó a mí respecto a los medios, sí en la gente, por suerte, que es lo que me importa, porque esa cajita donde trabajo es un medio tan hipócrita. No tenían tema y esto les medió y lo usaron para su conveniencia”.

Además, aclaró que “sigo con la puerta rota porque nadie se dignó a venir a reparármela. Vinieron acá a mi casa a provocarme, a seguirla. Y yo calladita. Pero bueno, si quieren circo, comencemos con las funciones”. Tras ello, explicó que volvió a acostarse a las 5 de la mañana por lo mal que se siente tras la situación vivida. “Hice lo que pude, lo que me salió, y no se lo deseo a nadie”, explicó sobre el detonante del último conflicto con sus vecinos. “Y quiero sacar lo positivo de todo esto, ¿Cómo? Sacando un llavero de defensa personal”, presentó el emprendimiento, para después dar a conocer cada uno de los elementos que lo integraban.

Los vecinos de Cinthia Fernandez la demandaron por danos y perjuicios por una cifra millonaria

Es que horas antes de este anuncio,, y luego de que se conociera que los vecinos de Cinthia Fernández iniciaron acciones legales por el escándalo del gas pimienta, allanaron la casa de la mediática en el barrio privado Los Aromos, donde vive junto a sus hijas Charis, Bella y Francesca.

A pocas horas de que se conociera la causa contra Fernández, Yanina Latorre informó en LAM que la casa de Cinthía fue allanada durante la noche del viernes. “Fueron a buscar el gas pimienta”, indicó la panelista del programa conducido por Ángel de Brito y continuó: “Cinthia dice que fueron, le pidieron el tubo de gas pimienta que es de menos de 5 centímetros y está casi lleno”. Luego, Andrea Taboada afirmó al aire que la denunciante habría firmado una orden de restricción perimetral contra Cinthia.

Minutos después, la bailarina confirmó que había sido allanada con un descargo en su cuenta de Instagram. “Sea honesto en este país y te allanan, pero los que distribuyen droga están sueltos”, escribió en sus redes sociales y cerró: “Cuánto circo”.

Al aire de A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco, el periodista Diego Esteves reveló que le habían presentado una demanda judicial. “Tiene que ver con una información que viene del Juzgado en lo Civil y Comercial número 3, en donde se presentó una demanda por daños y perjuicios contra Cinthia Fernández de parte de Leila Davidovich, que es la dueña de la casa vecina y mamá de la cumpleañera, por 20 millones de pesos”, comenzó contando Esteves.

Luego, continuó con el detalle de la denuncia: “Entendemos que son 50 mil dólares, eh, depende la zona te comprás un monoambiente con esa cifra, igual uno entiende que las demandas se hacen por una apuesta mayor para después llegar a una negociación intermedia, 50 mil dólares a priori parece mucho si solo tenés en cuenta la fiesta que puede haber salido unos 10 mil dólares, pero si se tiene en cuenta todo lo que deben haber pasado esos chicos, que son menores de edad”.

