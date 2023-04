Alfa impuso sus condiciones para ser parte del Bailando: “Lo voy a hacer con alguien que quiero”

Alfa contó cuáles son las condiciones que puso para participar del Bailando 2023

Apenas salió de la casa de Gran Hermano, Walter Santiago, más conocido como Alfa, se convirtió en uno de los personajes más buscados tanto por los medios como por diferentes marcas que vieron en él una posibilidad de potenciar sus ventas. A donde iba el hombre de las bandanas, allí se agolpaban muchos seguidores del ciclo y también sus propios fans, que fue recolectando a lo largo de sus cuatro meses en el juego.

La realidad es que su fama fue creciendo al punto de haber sido convocado por la producción de Marcelo Tinelli para ser parte de la nueva edición del Bailando 2023. Si bien otro de los exhermanitos que le dijo que sí a los productores Fede Hoppe y a Pablo Chato Prada había sido Tomás Holder, la llegada de Alfa lo pone aun más picante al esperado ciclo del Cabezón.

En medio de este panorama fue que el ahora mediático se refirió a la competencia de baile y cómo se están encarando las negociaciones: “Vengo diciendo hace tiempo que yo lo único que hago es lo que me hace feliz. Si me voy a reír en el Bailando, iré al Bailando, si me voy a reír cocinando con Georgina, iré con Georgina. Hace u rato estuve cocinando con Jimena Monteverde, yo hago lo que me hace feliz”, declaró sin vueltas.

Alfa volvió a cocinar junto a Romina Uhrig y se pelearon al aire: "Sacámela de ahí"

Así, detalló lo vivido la tarde del jueves, cuando fue parte del estreno del nuevo programa de Canal 9, Escuela de cocina, que tiene a Monteverde como conductora. Allí se cruzó con quien fue su compañera en la casa, Romina Uhrig, con quien tuvo recordadas idas y vueltas. Ahora parecen atravesar una buena relación, se los vio cocinando un pollo con milhojas de papa.

Volviendo a las negociaciones con Tinelli, recordó su vínculo de años con el conductor: “Yo a Marcelo lo conozco desde el año 1998, de las oficinas en la calle Florida. Era cierto, y él se acordó, de cuando yo iba con Felipe McGough (uno de los periodistas que acompañaba a Tinelli en los primeros años de su ciclo VideoMatch). Con Marcelo he hecho videollamadas no solo ahora, sino hace un montón de tiempo”, aseguró.

Amalia Díaz Guiñazú es la elegida por Alfa para acompañarlo en el Bailando 2023

Sobre los detalles de su participación, aclaró: “Yo todavía no sé nada, todo lo están tratando entre ellos, pero en caso de que baile, voy a bailar con alguien que yo quiero, que está muy ligada a los fierros, Amalia Díaz Guiñazú, de El Garage TV. O caso contrario, con Pilar Smith”, aseveró en declaraciones a LAM, justamente con PIlar a su lado.

La conductora y locutora mendocina Amalia Díaz Guiñazú se instaló en 2016 en Buenos Aires para comenzar su labor en el noticiero de la TV Pública, para luego también ser parte de la pantalla chica en el canal de noticias CrónicaTV, como en el ciclo especializado en el mundo motor, El Garage TV.

Alfa puso como condición para ser parte del Bailando, tener a la ex chica El Garage, Amalia Díaz Guiñazu, como su compañera en la pista

En este último ciclo fue que culminó su participación en febrero último, y fueron varios los seguidores que se volcaron a las redes sociales a expresar su malestar por su salida. “No no y no me resisto a creerlo... decir que es la más linda es casi una obviedad, Amalia es necesaria, había hecho suyo el programa con su simpatía y su carisma. Programas de autos hay miles, ella y su magnetismo hacían que uno se levantara un domingo a la mañana temprano para ver el programa”, expresaba uno de los internautas.

“Una gran conductora. Con un conocimiento de medios impresionante. Simple. Sencilla y sobre todo gran persona. Siempre atenta y dispuesta a ayudar a todo el mundo. Seguro te esperan cosas mucho más grandes. Te queremos mucho”, expresaba otro, al despedir a la joven que durante tres años estuvo al frente del ciclo. Será cuestión de tiempo para ver si su regreso a la pantalla se da en el programa de Tinelli y con el vendedor de autos a su lado.

