Gastón Pauls le recordó a Nancy Dupláa el momento más traumático de su noviazgo

Entre 1994 y 1995, Gastón Pauls y Nancy Dupláa compartieron el gran éxito de la tira Montaña Rusa cuando recién daban sus primeros pasos en la actuación. Aquella época los posicionó como dos grandes estrellas pese a su corta edad y recientemente, con la actriz invitada al programa Seres Libres que conduce el actor en Crónica HD, recordaron aquellos tiempos y contaron algunas intimidades.

Pauls aseguró que cuando estaba en la famosa tira, ya había comenzado a consumir drogas, un hecho que marcó y arruinó gran parte de su vida: “Yo ya consumía, no como después consumí... Lo pregunto desde el lugar más puro, ¿qué fue para vos en algún momento ver a una pareja consumiendo?”.

Con esa pregunta, el conductor le hizo recordar a Nancy Dupláa la relación sentimental que ambos tuvieron, dado que eran una de las parejas del momento. “Me cuidabas un montón”, respondió la actriz, que dio a entender que su novio no consumía frente a ella. “Yo no veía que lo que te pasaba era la droga. No lo linkeaba con eso sino que te pasaba otra cosa que era más profunda y que obviamente te abrió la puerta para eso”, agregó y luego continuó sincerándose sobre aquellos años.

“Yo tampoco estaba bien para poder sostener semejante situación. Yo me sentía totalmente debilitada. Imagínate yo ya venía sintiéndome poca cosa cuando empecé en la tele y me dijeron que tenía que hacer dieta a la semana. Yo me veo ahora flaquita. O sea me impacté con eso. Ya me veía al lado de las chicas y me veía horrible. ¿Qué hago acá?”, expresó sincera Nancy Dupláa sobre aquellos años.

Gastón Pauls recordó a su exnovia que una vez lo encontró consumiendo drogas y admitió que para él aquel momento fue un shock porque fue la primera vez que alguien lo encontró haciéndolo: “Creía que nadie se daba cuenta y que yo tampoco estaba viendo claro”.

Sin embargo, la actriz destacó: “Por suerte no tuve que lidiar con la falopa, porque siempre le tuve mucho miedo a todo. Imaginate a eso, era el espanto”.

Nancy Dupláa y Gastón Pauls en Montaña Rusa

En tanto, Dupláa repasó con crudeza los dramáticos pensamientos que tenía: “Las primeras etapas eran muy fuertes porque era cuando me tenía que desarraigar, ir a algún lugar sin mi papá y mi mamá. En esos momentos la conversación interna iba para el lado de la muerte: ‘Se va a morir mi mamá si yo no estoy’”.

“Los fines de semana mis viejos me mandaban a un club, porque era muy tímida. Y yo tenía dolores de cabeza, me medicaban para eso los neurólogos. Pero en realidad pasaba otra cosa”, agregó.

Del mismo modo, la actual pareja de Pablo Echarri reflexionó: “Mi problema era que yo nunca supe realmente lo que quería ser. Sí quería ser mamá. Ahora empecé a pensar en ese miedo de que yo me muera”, y al instante señaló que igualmente siempre piensa en que algo malo le puede ocurrir a sus hijos Luca, Morena y Julián.

Ella misma recriminó esa situación y expresó: “Hay miles de cosas que hago mal como madre”. Ante la pregunta del conductor respecto a la evolución de esos pensamientos, Dupláa lamentó: “Empeore. Porque el mundo se volvió más mierda de la que era”.

“Sobre todo el mundo de la fama, se puso peor. Nosotros lidiamos muchísimo con eso, nos costó la prensa, todo lo que se decía. Y eso fue empeorando con los años. Encima vinieron las redes sociales”, explicó la actriz.

