Benjamín Vicuña reveló detalles del libro inspirado en el duelo tras la muerte de su hija Blanca

Benjamín Vicuña está próximo a lanzar su primer libro: se titula Blanca, la niña que quería volar - 10 actos para conjurar el olvido y editorial Planeta lo publicará tanto en su Chile natal como en Argentina, el país en el que terminó por internacionalizar su carrera como actor y en donde conoció a las madres de sus hijos, Carolina Pampita Ardohain y Eugenia La China Suárez. Del vínculo con la modelo nacida en La Pampa nació Blanca, la niña que falleció cuando tenía 6 años de edad. En esta dolorosa pérdida es que Vicuña encontró inspiración para ponerse a escribir.

En diálogo con el ciclo Implacables (El Nueve) adelantó la fecha de salida del mismo. “Ya se lanza el libro: el 2 o 3 de mayo en Chile y acá el 4 o 5, así que ya prontito van a tener noticias”, contó el actor en diálogo con una cronista del programa que conduce Susana Roccasalvo.

“El proyecto nació desde la necesidad de poder transitar un proceso que se ha extendido durante 10 años. De poder compartirlo, poder vivirlo con muchas personas que me han acompañado. Es algo muy bonito”, dijo haciendo referencia al duelo que atravesó tras el fallecimiento de Blanca, ocurrido el 8 de septiembre de 2012.

A la pasada, el actor negó cualquier rumor de romance. “Siempre me quieren casar pero estoy solterísimo... Después de tantos años, estoy concentradísimo en mi laburo. Tengo mucho trabajo y con mis hijos, también, que ustedes ven que son mi vida y que me tienen muy contento”, cerró quien hasta noviembre de 2022 estuvo en pareja con Eli Sulichin.

El libro firmado por Vicuña cuenta lo que vivió el actor desde el fallecimiento de Blanca hasta su presente. “Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo”, resume el chileno en el libro.

“En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”, agregó.

El prólogo fue escrito por Gabriel Rolón. “El duelo es un desafío que tenemos que enfrentar para no morir con lo que hemos perdido. Es el intento de ponerle palabras a un dolor mudo que lastima. Por eso celebro la llegada de Blanca, la niña que quería volar. Porque aquí aparecen esas palabras que, tal vez, Benjamín necesitaba para vivir a pesar de la muerte de su hija. Esa hija que ya nadie, ni siquiera la muerte, podrá arrancar de su recuerdo”, afirmó el reconocido psicoanalista, según informó Noticias Argentinas.

Días atrás, la propia Pampita habló acerca de este libro. “Cuenta con mi apoyo absoluto, porque yo respeto mucho que haya decidido dar ese paso y si le hace bien y lo encuentra necesario, me parece bárbaro. He estado muy pendiente de todo ese trabajo y voy a estar muy orgullosa de eso cuando esté concluido. Es muy importante para él”, dijo en declaraciones a la revista chilena Velvet.

Consultada sobre la forma en que ella transitó el duelo y si realizó algo parecido a lo de Benjamín, aclaró: “Justamente todo lo opuesto. Me guardo ciertos dolores para mí, para el plano más íntimo, para mis más cercanos, me respeto mucho en ese sentido y también entiendo cuando hay otra persona que necesita expresar su dolor, compartirlo y si le hace bien, como te decía, hoy cada uno vive sus cosas de manera personal y hay que ser muy cuidadoso con eso”. “¿Ya viste el libro?”, le preguntaron. “Sí, ahora lo van a tener que ver ustedes”, respondió.

