Las románticas vacaciones de Coti y el Conejo de Gran Hermano en México (Instagram)

Constanza Romero y Alexis Quiroga, popularmente conocido como Coti y El Conejo, por su paso por la casa de Gran Hermano, compartieron un romántico viaje al Caribe. El destino elegido por la pareja fue Costa Mujeres, en México, en donde además de celebrar sus primeras vacaciones fuera del país, ella festejó su cumpleaños.

Los exparticipantes de la última edición del programa más visto de la televisión argentina compartieron en sus redes sociales fotos y videos de su estadía en un lujoso hotel all inclusive, de sus días de relax, descansando en la playa, tomando sol, refrescándose en el mar y también caminando por la arena. Por la noche, además, disfrutaron de las distintas atracciones que propone el complejo con restaurantes con variadas opciones y también de los shows.

Ella tiene dos millones y medio de seguidores en Instagram, gracias a los cuales pudieron hospedarse gratis en el hotel a cambio de mencionarlo en sus publicaciones. Mientras que él está a punto de llegar al millón, lo que también le dio acceso a distintos acuerdos comerciales.

Coti Romero

Coti Romero también aprovechó la oportunidad para agradecer las bikinis que le mandaron de regalo para usar en sus vacaciones

Coti posteó fotos de sus vacaciones con El Cone en México

El Conejo también posteó fotos en sus redes sociales de sus vacaciones

La pareja disfrutó de sus días en un hotel de Costa Mujeres

Por su parte, el 18 de abril la correntina cumplió años, lo celebró durante su estadía en Costa Mujeres y su novio le hizo una romántica sorpresa: eligió las mejores fotos de la pareja y las dejó sobre la cama de la habitación con globos y más decoración en la gama del rosa y el dorado. Además, sobre la cabecera había un cartel con un enorme “Feliz cumpleaños”. Desde el hotel les habían enviado una botella de champagne para que brindaran y El Cone -como lo llaman al recortar su apodo- le dio el regalo que había llevado en su valija y que tenía guardado hasta entonces: una cadenita con un dije de strass y un par de aritos con la forma de un corazón.

Luego de celebrar y disfrutar el día en las distintas instalaciones del complejo, por la noche, la pareja fue a comer a un restaurante de pastas. Allí, Coti eligió probar dos platos: ñoquis y lasagna. Y durante la velada llegó una nueva sorpresa de Alexis: una romántica serenata.

La torta de cumpleaños de Coti en México

Coti disfrutó refrescándose en el mar del Caribe

Más tarde, feliz por el hermoso día que había pasado junto a su novio y habiendo recibido saludos de sus seres queridos y también de sus seguidores, Coti decidió grabar un video para agradecer y contar sus sensaciones. “Hago esta Historia en agradecimiento porque no saben el hermoso día que pasé y todavía no termina. Realmente creo que fue uno de los mejores cumpleaños para mí y estoy muy, muy muy agradecida con todos ustedes por todo lo que hicieron y lo que están haciendo, por sus detalles”, dijo la exparticipante.

“A las chicas y los chicos que me apoyan, por los pasacalles pidiendo por mí en LAM, pidiendo por mí en el Bailando. No saben lo feliz que me hacen. Estoy muy contenta, los amo un montón, gracias por hacer este cumpleaños tan especial”, continuó la modelo haciendo referencia a las distintas campañas que hicieron sus fanáticos para que continúe trabajando en los medios. Por caso, la pareja había subido un video a sus redes sociales en el que se postulaba para la nueva edición del certamen de ShowMatch que debutará en la pantalla de América.

“Fue un hermoso cumpleaños, simplemente gracias”, agregó Coti junto a una serie de fotos que se tomó en la playa de noche mostrando el look que eligió para celebrar su día: un vestido de satén color negro. Aquella publicación superó los 200 mil me gusta y recibió otros miles de comentarios de quienes no la habían saludado hasta ese momento. “Merecías pasar un cumpleaños lleno de amor y felicidad”; “Amo verte feliz, te mereces eso y mucho más mi Cotys, que sigan las cosas hermosas en tu vida”; “Perfeca la reina. Te amo y amamos verte feliz”; “Qué lindo es verte tan feliz!”, fueron algunos de los mensajes que recibió Romero.

El look de Coti para festejar su cumpleaños

Seguir leyendo: