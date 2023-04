Fuerte advertencia de Coti de Gran Hermano contra dos exparticipantes del reality que hablaron mal de ella

Coti de Gran Hermano

Constanza Romero, la exparticipante de la última edición de Gran Hermano, escribió un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter que alertó a sus seguidores: “Me callé en su momento porque no estaba bueno cagarle lo que estaba viviendo Marcos, pero no se metan conmigo. Me tienen los huevos por el suelo”. Su reacción surgió como respuesta a un mensaje que una fan de Coti posteó, en el que aseguraba que desde un video de Nacho Castañares, se filtró una conversación entre Romina Uhrig y María Laura Cata Álvarez donde presuntamente hablaban mal de la correntina.

La joven afectada por esta situación y actual novia de Alexis El Conejo Quiroga, aseguró que no es la primera vez que la exdiputada y La Cata se unen para defenestrar a sus compañeros. Incluso, Marcos Ginocchio también fue tema entre las exconcursantes, en medio de su triunfo como ganador de esta edición. De acuerdo a lo dicho por la influencer en la red social, ambas hablaron mal del Primo en el último programa de El Debate (Telefe): “Las escuché hablar horriblemente de Marcos en maquillaje. De la bronca que me dio, salí volando y Agus me tuvo que calmar”. En respuesta, muchos de sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y le aconsejaron hacer caso omiso de las críticas.

Cuando los integrantes entraron al reality de Telefe en octubre del año pasado, una cosa era segura y es que cada acción que realicen en sus vidas o mencionen, iba a ser puesta en el centro de las críticas por sus seguidores. Sin ir más lejos, días atrás Constanza Romero compartió el momento en el que escogieron a una oveja para carnearla y los haters no pudieron ocultar su indignación ante las imágenes que ella misma publicó.

Los tuits de Coti Romero

Los tuits de Coti Romero

Durante el fin de semana, la correntina volvió al campo tras su paso exitoso por el reality y mostró algunas secuencias de algunas de las prácticas sobre la crianza de animales para su explotación que hoy son cuestionables. Así fue como la joven subió un video en el que dos personas comenzaron a correr al rebaño en busca de una de ellas para subir al camión y llevarla al matadero.

Mientras sus compañeros agarraban al animal, la novia de Alexis El Conejo Quiroga, los alentaba al ritmo de “dale” y finalmente le dio un poco de pena al ver a cómo la agarraban de las patas para alzarla y les expresó: “Pobrecita”. No obstante, minutos después, Romero era quien perseguía a las ovejas para darles una mano a sus compañeros. Si bien no pudo agarrar a ninguno, se pudo ver la desesperación con la que los mamíferos cuadrúpedos corrían de lado a lado, como si supieran lo que les esperaba si subían al vehículo.

Tras su paso por Gran Hermano, Constanza formó pareja con Alexis El Conejo Quiroga

Luego de que la exparticipante de Gran Hermano publique esas stories en Instagram, varias personas mencionaron su repudio ante este hecho y la liquidaron. “Las historias de Coti de cómo se divierten agarrando ovejas que van al matadero me hizo pelota. Qué asco de seres humanos”, “Me pareció muy violentas las historias. Después pone cosas de su perro llorando”, “A Julieta le dicen maltratadora y a Coti la defienden cuando se ríe y maltrata ovejas”, escribieron algunos usuarios en Twitter.

Coti no viajó sola a Corrientes. La chica viajó junto a su novio Alexis Quiroga que aprovechó el viaje para hacer una declaración de amor. “¿Te querés casar conmigo?”, le preguntó a su pareja. Romero no contestó públicamente, pero quedó más que claro que están atravesando un gran momento de su relación. “Ahí lo tienen al suegro, va a jugar contra el yerno. Yo apuesto por mi papá”, lanzó ella entre risas en uno de los videos que compartió el domingo por la noche.

Constanza fue la encargada de filmar el momento en que su novio se enfrentó con su papá en la cancha ubicada en el municipio de Caá Catí. Al parecer, los seres queridos de la correntina recibieron de buena manera al Conejo y lo integraron en sus planes de fin de semana. Quedará esperar para saber si la propuesta de casamiento escalará más alto y ambos terminen a futuro dando el “sí” en el altar.

Seguir leyendo: