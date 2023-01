Coti de Gran Hermano 2022 se hizo un retoque estético en su cara y mostró orgullosa el resultado

Coti de Gran Hermano se hizo un retoque en su cara y mostró el resultado

Con un alto perfil que desarrolló desde el comienzo mismo del certamen, Constanza Romero se convirtió en una de las participantes más populares de Gran Hermano 2022. Con un juego siempre al límite de las estrategias, las traiciones y las emociones, la correntina dejó la casa hace dos semanas, pero su irrupción en el afuera fue igual de explosiva y su crecimiento parece no tener límites.

La estudiante de kinesiología fue la primera de los participantes en superar el millón de seguidores en Instagram, una cuenta que ya sumó otros 500 mil. En sus redes sociales, se muestra junto a Alexis Quiroga, el Conejo, consolidando la pareja que nació dentro de la casa y que de momento continúa en el afuera. Además, ejerce su nueva faceta de influencer, exhibiendo los looks que utiliza en sus constantes participaciones televisivas vinculadas al reality

En este contexto, la joven de 20 años aprovechó para aplicarse una serie de retoques físicos. Primero pasó por un centro de estética donde realizó un aumento en el volumen de sus labios. A continuación, la correntina subió a sus redes el resultado, cosechando elogios de sus seguidores, incluidos los fanáticos de la pareja que formó con el cordobés.

La nacida en Caa Catí completó este proceso con un blanqueamiento en su dentadura. Un cambio de look para encarar un futuro que cambió radicalmente desde aquel 17 de octubre en el que puso un pie en la casa de Gran Hermano. Y, casualidad o no, su más reciente mensaje en su cuenta de Twitter reflexiona sobre ambas sensaciones:

“Yo no entré a esa casa a ser la más linda, la mejor vestida o la que mejor cuerpo tenía, entré a jugar y a destacar por mi juego, lo logré y más orgullosa que nunca, sabiendo que vengo desde muy lejos, bancándome mucho y trabajando a full para pagarme los viajes”, escribió en la red social del pajarito.

Durante el debate tras su salida de la casa, la exparticipante contó que en un principio se acercó a su actual novio por estrategia. “Cuando entré, los primeros días, el grupo que se había formado de Martina, Juan, Holder y Nacho me hacían señas como que ‘te vamos a sacar’. Lo he escuchado de varias personas que me decían ‘vienen por vos’. Lo vi muy cerca de ese grupo a Alexis, y pensé ‘no me voy a meter en ese grupo para que no me voten, pero quizás buscar a alguien que esté cerca’. Lo vi a Alexis como un blanco más fácil”, admitió.

Luego, al ocurrir la salida de Alexis, el joven confesó que pudo encontrarse con Coti y pasaron una noche juntos solos, lejos de las cámaras. “Recién el sábado estuvimos en un hotel. Lo pasamos hermoso y ahí pudimos hablar de cosas de la vida que antes no podíamos hablar. La conocí más de su vida personal y otras cosas muy íntimas”, reveló en una entrevista con Biri Biri, programa de streaming que conducen Tupi Saravia, La Tía Sebi, Stefano de Gregorio y Julieta Puente en República Z

“¿A quién le sacaron el cuero?”, quiso saber La Tía Sebi. “Contra los mismos que jugábamos, es imposible no hacerlo”. Y mencionó entre todos sus excompañeros a Alfa. Luego, se refirió a que la correntina le pasó data de todo lo que pasaba afuera, mientras él participaba del reality.

“Hablamos de los proyectos y todo lo que se viene. Por ahora me voy a quedar a vivir acá (En Buenos Aires), tenemos mucho trabajo y por eso vamos a pasar mucho tiempo juntos, igual no creo estar las 24 horas con ella”, se animó a decir cuando le preguntaron cómo continuará su relación con la joven.

