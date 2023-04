Ulises Bueno habló tras anunciar su retiro: “No estoy pudiendo disfrutar de lo que amo”

Ulises Bueno habló tras anunciar su retiro (Video: Intrusos, América)

La noticia conmovió al mundo de la música. Después de suspender un par de shows pautados para Semana Santa por un cuadro de bronconeumopatía que lo obligó a recurrir a asistencia de oxígeno, Ulises Bueno anunció mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales su decisión de bajarse de los escenarios. En el texto, firmado por el artista y la productora Almenara Network, se indicaba que iba a cumplir con sus compromisos pautados pero que luego dejaría los shows en vivo “sin fecha de retorno para priorizar su salud”.

Así las cosas, este lunes Pablo Layus tuvo un mano a mano para Intrusos con el cuartetero, en el que el hermano del recordado Rodrigo pudo explicar claramente qué fue lo que lo llevó a tomar semejante determinación en pleno éxito. “Me siento un agradecido de la respuesta del público. Es una carrera muy larga que hemos hecho, 23 años de laburar, de cagarnos de hambre, de pasarla feo, de sacrificarse, de tratar de hacer las cosas bien y que nadie te dé una mano”, comenzó diciendo el cantante.

Y siguió: “Muchos amigos del campeón que en su momento me dieron vuelta la cara, me costó, después te convocan, te llaman, te necesitan porque sos un producto que genera mucho dinero, rating o lo que sea. Porque Ulises Bueno hoy en televisión es lo más publicitado... y no va por ese lado”.

Con la confianza que le genera el periodista oriundo de Córdoba, el intérprete de “Dale vieja dale” y “Ahora mírame” se explayó sobre sus sensaciones en este momento en el que el cuerpo lo obligó a parar para replantearse su vida. “Lo que yo quiero decir es que me tengo que bajar del escenario por una cuestión de que no estoy pudiendo disfrutar de lo que amo”, señaló.

Ulises Bueno se bajó de los escenarios

Luego hizo un paralelismo con la estrepitosa carrera de su hermano. “Mi cuerpo dice un montón de cosas, pero calla un montón de cosas también. Entonces, a calzón quitado, mi cuerpo me está diciendo: ‘Callate porque te callan’. Parecido al Potro, digamos. Son cosas que las van a entender pocos, pero después las van a analizar muchos”, dijo. Y agregó: “Va a hablar un montón de gente y para los que no tienen conocimiento o los que lo tienen y se hacen los que no conocen del tema, es una presión muy difícil estar arriba de un escenario”.

En la nota, Ulises aseguró ser una “persona que le brinda la vida al público. Y remarcó: “De los grandes artistas que hay en Argentina ninguno de ellos vive en el país. Los que no están muertos, enfermos o la pasan mal. Entonces tomar esta decisión es decir: ‘Loco, quiero vivir, tengo que dejar de ser artista porque no hay un respeto, somos una herramienta para convocar multitudes y venderle verdura podrida a la gente . Y después te descartan como el mono cuando estás jugando al truco, no sirve”,

El comunicado que había publicado el miércoles 12, en tanto, decía textualmente: “Luego de 23 años en la música, les informamos que Ulises Bueno se alejará de los escenarios sin fecha de retorno para priorizar su salud. Las fechas pactadas y ya programadas se cumplirán como fueron acordadas, siendo su última presentación el 13 de mayo en Complejo Forja de Córdoba Capital. Desde ya les llevamos tranquilidad a todos y los esperamos este sábado en la última Plaza de la Música”.

