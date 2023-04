Así es por dentro la casa de Juana Repetto que está en venta: cuánto vale y todas las comodidades

Cómo es el lujoso hogar que la actriz construyó con su pareja (Instagram)

Juana Repetto se muestra muy activa en sus redes sociales donde tiene más de un millón de seguidores. Allí comparte cómo vive la maternidad, exterioriza las situaciones cotidianas que le pasan y también refleja su día a día junto a su marido Sebastián Graviotto y sus hijos Belisario y Toribio, de 1 y 6 años respectivamente.

En esta oportunidad, la actriz anunció a través de sus historias de Instagram que estaba en venta su casa. Se trata de su “PH de amor” así es como lo definió, ubicado en Palermo.

Juana Repetto mostró su casa que está a la venta (Crédito: Zonaprop)

“Vendemos nuestro PH del amor”, escribió Repetto junto a un video donde se puede ver a uno de sus hijos de fondo jugando. Además compartió el link donde publicaron el hogar, en una reconocida página de ventas de propiedades y allí se encuentra toda la información referida a su casa.

“Venta de PH 4 ambientes con terraza en Palermo. Sin expensas”, arranca diciendo la publicación y sigue: “PH totalmente reciclado, entrada común por pasillo, se encuentra en uno de los barrios más buscados de CABA, Palermo Hollywood”.

El living del hogar con un amplio sillón (Zonaprop)

Luego describen específicamente cada sector. En la planta baja se ingresa a un living comedor luminoso, cocina independiente, habitación con un lugar de guardado y baño completo. El primer piso tiene dos habitaciones grandes en suite. La principal cuenta con un vestidor y salida a balcón en el cual hay una escalera caracol por la cual se accede a terraza con deck y parrilla para disfrutar al aire libre.

Así es la habitación principal del PH, la de Juana Repetto y su pareja (Zonaprop)

Además aclaran que todos sus ambientes tienen calefacción por tiro balanceado. Cuenta con tres baños adicionales al mencionado anteriormente y además según confirmó Juana durante su estadía allí, está totalmente refaccionada. Le hicieron una extensión de 120 metros cuadrados, de los cuales 100 son cubiertos.

La cocina fue totalmente renovada a gusto de la actriz y su marido, Sebastián Graviotto (Zonaprop)

En las imágenes que compartieron se pueden ver todos los espacios: hay un living comedor muy luminoso, una cocina independiente con alacena en tonos grises. El precio de la propiedad según está publicado en ZonaProp es de 228 mil dólares, y solo se encuentra a la venta, no se puede alquilar.

Así es la terraza que Juana y Sebastián hicieron para disfrutar con amigos y familiares (Zonaprop)

Mientras se venda su propiedad, la actriz se mantiene entretenida con sus redes, en donde genera contenido diario y baja mensajes alentando a otras mujeres. Hace unos días, Juana compartió en su cuenta de Instagram una serie de historias en video para promocionar una marca de bikinis. Sin embargo, escribió un mensaje que derivó en una profunda reflexión acerca de las mujeres y sus cuerpos, especialmente después de tener hijos.

“Me empezaron a llegar un montón de mensajes que suelen aparecer cuando me muestro más en bolas, diciendo ‘Qué linda que estás’ o ‘Qué bella qué estás’... Y les agradezco un montón. Estoy muy conforme con mi cuerpo, sé que estoy flaquita, pero no quiero que crean todo lo que ven en las redes”, comenzó diciendo la actriz.

Además aclaró: “Sufro y lucho con mi papada a diario, uso todos trajes de baño tiro alto porque la panza posparto me quedó con rollos, tengo un montón de estrías, estoy lejos de tener el cuerpo más hegemónico del mundo, si bien estoy re flaquita”, reconoció Repetto y agregó de manera contundente: “Nadie me decía qué linda estaba cuando pesaba 20 kilos más. Ojo, no crean todo lo que ven en las redes, pues la perfección, muchachas, no existe. Aguanten los cuerpos reales, cuidarse, estar saludable, sentirse cómoda con una misma y aceptarse como una es”, concluyó.

Seguir leyendo: