Celeste Cid contó que hizo una denuncia por acoso y pasó por un difícil proceso: “Tuve que declarar cinco veces”

Celeste Cid conto que hizo una denuncia por acoso: "Tuve que declarar cinco veces"

En el marco de la acusación contra Jey Mammon por presunto abuso sexual, Celeste Cid reveló que hace algunos meses realizó una denuncia por acoso y que debió declarar cinco veces. La actriz asistió a un evento y fue consultada por el caso del conductor, denunciado públicamente por Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual.

“¿Te puedo pedir una opinión al respecto de la denuncia contra Jey Mammon? Es un caso que impactó”, le dijo el cronista Santiago Riva Roy a la actriz que dijo presente en la función de prensa de la obra Votemos. “Siempre temas así, obviamente, impactan. Independientemente de si es una persona conocida, pública, o no”, fue lo primero que respondió la actriz frente a las cámaras de Socios del espectáculo. Y agregó: “Me es muy difícil opinar de algo que es tan sensible. Ante eso, sí me parece que está bueno oír a una persona que, en principio, es víctima de una situación. Darle oído a eso me parece lo primero”.

Y agregó que el siguiente paso es presentarse ante la Justicia: “Si bien se van modificando pequeñas cosas, son leyes totalmente patriarcales y basadas en un modelo de sociedad que no queremos”, agregó. En ese marco, detalló lo que le sucedió tiempo atrás cuando denunció a una persona -de quien desconocía su identidad- que la acosaba a través de las redes sociales y debió presentarse a declarar en cinco oportunidades.

Celeste Cid

“A mí hace un par de meses me pasó, no lo conté porque no es tan importante”, consideró la actriz. “Tuve que hacer una denuncia por una especie de acoso que tuve de una persona por redes. Nunca la vi por suerte, y me pasó que a la quinta vez que tuve que contar la denuncia, mi caso, que no era un caso de acoso violento, sí intenso pero no violento, si a mí, que no es algo que me toque ninguna fibra demasiado íntima y sensible, me cuesta cinco veces tener que reforzar una denuncia, a una persona que pasó por un lugar de mucho dolor con es ese, un abuso, una violación, lo que fuera, hay un momento que está mal diseñado. No tiene que ser cinco, tiene que ser una vez. Y después, obviamente indagas y desglosas. Hay algo que está funcionando mal”, agregó Cid y reprodujo el diálogo que tuvo en la última oportunidad que se presentó a prestar declaración. “¿Otra vez? ¿Real?”, preguntó. “Sí, tenés razón”, le respondieron.

“Eso es lo que pasa. Pero es cuestión de todos los días”, sostuvo la actriz, aludiendo a que ese proceso es el que tienen que pasar tanto adultos como niños cuando toman el valor para hablar y denunciar un hecho.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

