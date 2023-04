Pampita habló por primera vez del libo que Benjamín Vicuña escribió sobre Blanca: “Ya lo leí, ahora les toca a ustedes”

Pampita, Blanca y Benjamín, en una vieja postal familiar

Desde que Blanca Vicuña murió el 8 de septiembre de 2012 a los seis años, su padre, Benjamín Vicuña, no deja pasar ningún 8 de cada mes para recordarla. La hija mayor del actor y Carolina Pampita Ardohain falleció a causa de una neumonía hemorrágica en Santiago de Chile, luego de un viaje a México que hicieron en familia.

“Luego de estar nueve días internada en la Clínica Las Condes y como consecuencia de una neumonía hemorrágica que ocasionó una falla multisistémica, fue confirmada la muerte de Blanca Vicuña Ardohain”, publicaron los medios trasandinos. Más tarde llegaría el comunicado oficial de la familia: “Agradecemos el cariño y apoyo para Blanca, se fue rodeada de amor y luz. Viviremos nuestro dolor en la privacidad de la familia, amigos y con la energía que nos han enviado cientos de personas. Infinitas gracias”.

Desde ese momento, a ambos les costó mucho superar la pérdida y, si bien cada uno emprendió caminos diferentes a nivel sentimental -él tuvo dos hijos con la China Suárez y ella se casó con Roberto García Moritán y se convirtieron en papás de Ana- el recuerdo de Blanquita está siempre presente en sus corazones y en el de sus hermanos mayores, Bautista, Benicio y Beltrán.

Benjamín Vicuña sorprendió al anunciar que escribió un libro dedicado a su hija Blanca

Hace unos días, Vicuña sorprendió al contar que homenajeará a su hija con un libro. “Esto es lo más personal que he hecho”, aseguró sobre el proyecto, que es una manera de transformar el dolor y el duelo. Así lo reveló cuando brindó una entrevista al diario El mundo de España, en la que aseguró: “Suelo esconderme detrás de los personajes que hago. Pero esto de escribir ha sido catártico y necesario”.

Y agregó: “Es un homenaje gigante y, a la vez, un salvavidas para muchas personas, familias y padres que han atravesado lo mismo que yo. Que, por momentos, no se ve la luz, no se ve el otro lado del río. Y creo que estos libros sanadores o de autoayuda pueden ser de gran ayuda. Y yo decidí hacerlo porque me escribía mucha gente. Inevitablemente, me transformé en un embajador del dolor”.

Tras la confirmación del próximo trabajo editorial, quien también se refirió ahora al hecho fue la propia Pampita. “Cuenta con mi apoyo absoluto, porque yo respeto mucho que haya decidido dar ese paso y si le hace bien y lo encuentra necesario, me parece bárbaro. He estado muy pendiente de todo ese trabajo y voy a estar muy orgullosa de eso cuando esté concluido. Es muy importante para él”, dijo en declaraciones a la revista chilena Velvet.

Pampita y su hija Blanca

Consultada sobre la forma en que ella transitó el duelo y si realizó algo parecido a lo de Benjamín, aclaró: “Justamente todo lo opuesto. Me guardo ciertos dolores para mí, para el plano más íntimo, para mis más cercanos, me respeto mucho en ese sentido y también entiendo cuando hay otra persona que necesita expresar su dolor, compartirlo y si le hace bien, como te decía, hoy cada uno vive sus cosas de manera personal y hay que ser muy cuidadoso con eso”. Además, adelantó que ya leyó el libro, y que ahora resta que el público también lo haga. “¿Ya viste el libro?”, le preguntaron. “Sí, ahora lo van a tener que ver ustedes”, respondió la modelo.

Por su parte, tomó unos minutos para referirse a cómo se encuentra su relación con la China Suárez, actual expareja de Vicuña. “Somos todos adultos en esta familia y muy cuidadosos, muy respetuosos, siempre ponemos en primer lugar a los chicos. Compartimos muchos momentos: colegios, cumpleaños, bautismos, comuniones, donde todos tenemos que estar. Así que hemos cultivado mucha paz para que los chicos se sientan muy cómodos y ellos saben que podemos estar todos juntos en el mejor ambiente”, aseguró la conductora.

“Como todos los padres separados, nos comunicamos entre todos. Es necesario ya que son muy chiquitos”, afirmó al ser consultada si ha tenido que llamar por teléfono y hablar alguna vez con la actriz. “Todos somos muy generosos, todos sabemos que somos familia y que tenemos hijos, que son hermanos y que tenemos que ser mejores. Debemos ser un ejemplo para ellos”, agregó Pampita.

Seguir leyendo: