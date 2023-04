Lola Índigo sacó una nueva canción con mensajes subidos de tono que serían dedicados a Lali Espósito

MyA Remix: el nuevo tema donde Lola Índigo ¿le dedica varias indirectas a Lali Espósito?

Desde que se conocieron, sus fanáticos no tardaron en vincularlas sentimentalmente. Es que Lali Espósito y Lola Índigo se volvieron muy compinches en Madrid y fueron vistas juntas en más de una oportunidad. Los rumores iniciaron cuando se filtraron unas imágenes donde se puede ver a la artista argentina besándose con una mujer de espalda que parecía ser la española.

Luego, Lali presentó su canción “N5″ y por algunas estrofas de la letra, los usuarios comenzaron a analizar en las redes sociales sobre si se trataba de Índigo o no. Incluso el año pasado, Espósito enfrentó los rumores de romance y aclaró si se la había dedicado o no a la española: “Sí, un poco sí. Pero no por lo que la gente cree, sino porque la hicimos pensando en que la cante también Lola. Pero después por tiempos, cositas de las agendas, ella no la podía grabar y yo la quise sacar igual. Así que sí, en parte, también es por Lola la canción”, confesó sin mucho rodeo.

Los artistas argentinos estrenaron una colaboración nueva y sumaron a la madrileña para las estrofas finales

Lejos de poner paños fríos al asunto, ahora, la española no se quedó atrás y también se sumó con una secuencia de indirectas para que sus fanáticos enloquezcan. Incluso, ni bien la escucharon la canción no tardaron en relacionar esa letra con Lali Espósito y hasta se volvieron tendencia en Twitter. Aunque se desconoce si efectivamente pasó algo entre las artistas, lo cierto es que a nivel marketing sumó mucho esta versión y el tema continúa generando miles de reproducciones.

Se trata de la canción M.A Remix, una colaboración que Índigo aceptó hacer junto a BM, Callejero Fino, La Joaqui y el dj Alan Gómez. Allí Lola aparece con su acento al final de la canción y utiliza términos muy locales además de hablarle directamente a una argentina que conoció.

Pero, ¿cuáles serían los fragmentos de la canción? En concreto toda la parte en la que canta Lola Índigo antes de que finalice el tema: ”¿A esa tía que le pasa? ¿Me tiene en mejores no me contesta el Whatsapp? Ella es mi leona, ya no quiero un Mufasa, superestrella la buscaba la NASA”, comenzó diciendo la española hablando en principio de una mujer que es muy famosa.

Luego sumó: “Ella es de Buenos Aires y a Madrid me la traje, me cogió en la Bresh y a mí me puso salvaje. Mi guachita es linda con o sin maquillaje. Si vuelve a venir porfa me deja un mensaje”, continuó la canción con datos que los usuarios identificaron perfectamente con una descripción sobre Lali. Cabe destacar que las artistas se conocieron en esa reconocida fiesta que se menciona en la estrofa y las primeras imágenes que se filtraron de ambas fueron allí. Por último suma: “En el asiento de atrás, reggaeton sonando rakatá rakatá, tu hazte la dificil que lo mismo me da. Eres ese problema que siempre volverá, siempre volverá. Te estás portando mal serás castigada, te encerraré en el cuarto hasta la madrugada, cuando sale la luna está endemoniada, si tu eres malvada yo soy más malvada”.

La cantante española estuvo unos días en Buenos Aires, presentó esta nueva canción y dio un show en el Teatro Vorterix. Crédito: Cristian Gastón Taylor

Incluso hace un par de meses ambas volvieron a coincidir en la fiesta Bresh de Madrid. Específicamente en enero, hace tres meses y justo cuando sonaba el tema N5, Espósito subió al escenario con un micrófono en su mano y empezó a desplegar su arte. En ese momento la miró a Lola Índigo y le dijo: “Era por vos, eras vos”, por quien se inspiró para escribir esa canción. También estuvo presente Tini Stoessel, que aceptó el convite de su colega para bailar muy sensual junto a ella frente al público.

