¿Lali Espósito protagonizará una obra de teatro en calle Corrientes? La verdad sobre la noticia que se viralizó en las redes

¿Lali Espósito protagonizará una obra de teatro en la calle Corrientes? Qué hay de cierto (Foto: Archivo)

Durante la tarde del martes las redes sociales se hicieron eco de una información que despertó el entusiasmo de los fans de Lali Espósito. En un principio había circulado el rumor que la cantante sería la protagonista de la obra de teatro Las cosas maravillosas, en la calle Corrientes.

Entonces, tras ser declarada Personalidad Destacada de la Cultura y luego de brillar en el escenario con su Disciplina Tour, ante 45 mil personas, se comentó que la artista protagonizaría un unipersonal que el año pasado había personificado nada menos que su amigo y expareja Peter Lanzani.

De inmediato, sus seguidores estallaron con comentarios de emoción: “Lali, me vas a fundir, saco entradas para todo en lo que estés”, “Lali va estar en una obra de teatro aaaa amo”, “Me encantaría ver a Lali haciendo eso pero en un teatro tan chiquito y una obra tan tranquila no me la imagino”, “Lali vuelve al teatro momento de preparar la tarjeta!!!!”, “Lali entrando a Twitter y viendo que en una hora le inventaron que sale el disco, que canta el himno en River, algo en Santiago del estero y una obra de teatro en calle Corrientes”.

Con mensajes de este estilo sus fans inundaron las redes sociales hasta que se aclaró el malentendido. Según pudo saber Teleshow, la protagonista de Las cosas maravillosas será Lali González, que si bien tiene el mismo nombre de pila, es la actriz que conduce ¿De qué signo sos? por El Trece.

¿Lali Espósito protagonizará una obra de teatro en la calle Corrientes? (Foto: Archivo)

Asimismo, Tomás Rottemberg, quien será el productor de la puesta en escena, aclaró a Teleshow que “la información de Lali Espósito no es correcta, hay una confusión”. Así que la actriz paraguaya será la que lleve adelante el unipersonal que protagonizó con muchísimo éxito el actor de Casi Ángeles.

En tanto, desde su cuenta de Twitter, la propia Lali Espósito se refirió a la noticia y expresó: “No canto el himno en el partido de esta semana. No voy a hacer ninguna obra en calle Corrientes . No se de qué hablamos, pero viajo a España a cantar en el Camp Nou y cositas mega lindas. Beso!”.

El tuit de Lali Espósito

Las cosas maravillosas se trata de una producción en la que se interactúa mucho con los espectadores. La obra transita por problemáticas delicadas y se anima a hablar sin prejuicio de cuestiones que muchas veces están solapadas en los medios o bien, son muy estigmatizadas en la sociedad. De este modo, pone sobre el tapete y con las palabras justas temas como la salud mental a través de la depresión y el suicidio. Se anima a incursionar en dichas profundidades de la mente y del cuerpo, sin caer en golpes bajos.

Es así que la puesta teatral invita a tener una reflexión profunda a medida que avanza, a mirar las distintas realidades de los personajes con ojos de compasión, dejando de lado todos los juzgamientos y los prejuicios que se producen muchas veces sobre estos temas tan delicados.

Lali González fue confundida por Lali Espósito en su participación de una obra teatral en la calle Corrientes (Foto: Archivo)

Con la participación activa del público, quien es parte de principio a fin, como “un personaje más”, las emociones van y vienen, pero siempre están presentes.

Si bien todavía no se anunció quién formará parte del resto del elenco ni tampoco una fecha cierta de estreno, Teleshow pudo saber que la obra comenzará en abril por el Multiteatro.

Será entonces, una propuesta sencilla, diferente y sensible que se diferenciará de las grandes producciones a las que tiene acostumbrada la calle Corrientes, con sus luces y carteles resplandecientes. En este caso, se apuesta a un guión que interpele a los espectadores en temas tan difíciles como los de la salud mental, pero siempre dejando ver que el talento de los protagonistas es una garantía de éxito.

