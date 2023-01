Lali Espósito y Tini Stoessel bailaron al ritmo de “N5″ en la Bresh de Madrid

Lali Espósito y Tini Stoessel en la Bresh de Madrid (Instagram)

Quisieron enfrentarlas por un hombre. Pero ellas no lo permitieron. Durante años, muchos dieron por hecho que entre Lali Espósito y Tini Stoessel no había una buena relación. ¿El motivo? Peter Lanzani. El protagonista de Argentina, 1985 había sido novio de la intérprete de Disciplina entre el 2006 y el 2009, cuando ambos compartían el elenco de Casi Ángeles. Y, en 2013, estuvo en pareja con la creadora de La Triple T, de quién se separó en 2015. Ambas historias, está claro, nunca se superpusieron y las fechas siempre cerraron. Pero, de igual manera, los seguidores de las cantantes imaginaron que entre ellas había algún encono.

Lo cierto es que fueron ellas propias artistas quienes se encargaron de echar por tierra este mito urbano cuando, en conferencia de prensa por la presentación del Festival Únicos en el Teatro Colón, respondieron a una pregunta al respecto estrechándose en un abrazo. Y, desde entonces, no dudaron en elogiarse en redes sociales e ilusionar a sus fanáticos con una posible colaboración.

Así las cosas, en la noche del viernes se dio una situación que bien podría ser el adelanto de lo que Lali y Tini se traen entre manos. Sucede que ambas coincidieron el la fiesta Bresh de Madrid. Y, justo cuando sonaba el tema N5, Espósito subió al escenario con un micrófono en su mano y empezó a desplegar su arte. Pero no sola: también estuvo con ella la española Lola Índigo, en quien se inspiró para escribir esa canción, y Stoessel, que aceptó el convite de su colega para bailar muy sensual junto a ella frente al público. Las imágenes fueron difundidas por la cuenta @mundofamososok.

Lali Espósito y Tini Stoessel hicieron delirar al público en Madrid (Instagram)

Lali se encuentra en España presentando la última temporada de Sky Rojo, que acaba de estrenarse en Netflix, para lo cual estuvo visitando el piso de El Hormiguero donde contó los pormenores de su presentación en la final del Mundial Qatar 2022 dónde tuvo que cantar el Himno Nacional Argentino. “Seis de la tarde recorriendo shoppings a comprarme algo que ponerme. Soy medio enano, entonces todo me queda grande a mí, iba por todas las marcas probándome vestidos y lloraba en todos los probadores. Pensé seriamente en cantar desnuda con la bandera argentina porque no tenía vestido. Al final encontré ese vestido precioso, me lo compré y me armé un look”, confesó divertida.

Tini, en tanto, está disfrutando de unos días de descanso antes de retomar su gira mientras acompaña a su novio, Rodrigo de Paul, quien ya retomó sus actividades en el Atlético de Madrid. Sin embargo, desde esa ciudad europea, lanzó el tema Muñecas que grabó junto a La Joaqui y Steve Aoki. “Cuánto te admiro, la rompés”. le escribió el jugador de la selección argentina en el posteo que anunciaba que la canción ya estaba disponible. Según se rumoreo, el futbolista también habría estado en la Bresh, aunque no trascendieron imágenes suyas.

Sebastián Yatra y Aitana en la Bresh de Madrid (Instagram)

Quien sí estuvo, en tanto, fue Sebastián Yatra, ex novio de Tini, a quien los medios españoles relacionan sentimentalmente con Aitana. En una foto que compartió la misma cuenta de noticias del espectáculo, se los puede ver a ambos disfrutando de la fiesta. Pero lo cierto es que ninguno de los dos subió ninguna publicación de esa noche en sus redes sociales ni confirmó el romance del que todos hablan.

