Juan Alberto Mateyko habló de los rumores que lo señalan como el nuevo conductor de La Peña de Morfi

Qué dijo Juan Alberto Mateyko sobre los rumores de que sería el nuevo conductor de La Peña de Morfi

Días atrás, Telefe anunció por medio de un comunicado en su noticiero central la suspensión momentánea de Jey Mammón al frente de La Peña de Morfi luego de que se conociera la denuncia de Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual.

Desde ese momento fueron muchas las especulaciones respecto de quién quedaría al frente del histórico ciclo creado por Gerardo Rozín que combina la música con la gastronomía en vivo, sin dejar de lado el humor y los hechos de actualidad. Las dos emisiones a partir de la suspensión tuvieron al frente a Georgina Barbarossa, además de Jesica Cirio, quien desde hace un largo tiempo venía acompañando a Rozín en el ciclo.

En medio de este panorama, el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live expresó: “Hay una danza de nombres, pero déjenme decirles quién es el apuntado por Telefe y por la productora que sostiene La Peña de Morfi. Y es un nombre que va a sorprender, estamos hablando de un ícono de la televisión argentina, lo cual a mí me encanta. Si esto finalmente se concreta, me encantaría verlo de nuevo en la pantalla chica”, anticipó el periodista en modo misterioso.

“Me cuentan que el verdadero sueño del canal es que este emblemático conductor de la televisión argentina lo reemplace a Jey. Me cuentan que es a esta hora es el principal apuntado. Tiene además algo importante, que es un conductor federal, vive hace muchísimos años en la provincia de Córdoba, y es un conductor al que el traje del programa le va bárbaro”, prosiguió Etchegoyen, antes de revelar el nombre. Tras esa presentación, el periodista relató que el elegido por Telefe sería Juan Alberto Mateyko, quien en la actualidad se encuentra al frente de un ciclo en Mitre Córdoba. “Desde Telefe me dicen que lo tantearon y es un sueño repatriarlo. Además me aseguran desde el canal que él tiene muchas ganas”.

Juan Alberto Mateyko

Ante esto, el propio Mateyko habló y dijo lo suyo. “Hoy estoy en radio Mitre Córdoba, que nunca midió tan bien, atrás de Cadena 3. Y en Telefe Córdoba, con un programa desde junio de 2022. En medio aparece esto en los medios, de que iría a La Peña de Morfi, lo cual sería una falta de respeto. Oficialmente no tuve ningún llamado, ni del canal con el que tengo buena relación, ni de la productora”, dijo el histórico conductor.

“Si me convocan como invitado, como me invitó Gerardo Rozín más de una vez, es una cosa. Pero así sería una falta de respeto hasta para Jey Mammón, ya que no se definió su situación”, puntualizó el conocido como Muñeco.

“Morfi nació con una persona que quiero y falta, pero está en el aire. Gerardo era un gran creador de momentos, como cuando estuve en Gracias por Venir. Yo tengo una relación fantástica con La Peña y en su momento, cuando murió él, entiendo que se deslizó mi nombre desde la producción, no desde el canal con el que tengo una excelente relación”, agregó.

Y le dio fin a los rumores al negar que haya sido convocado para convertirse en el conductor de La Peña de Morfi. “No me convocaron. Además, estoy viviendo y trabajando en Córdoba, haciendo radio todos los días acá. Sería imposible”, dijo Mateyko en diálogo con Hoy nos Toca (Canal de la Ciudad).

