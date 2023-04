Fer Vázquez acusó a una fanática de haberlo drogado con brownies de marihuana: “Flasheé que me moría”

Fer Vázquez conto que una fan de Rombai lo drogo al regalarle brownies con marihuana (Video: "Nosotros a la mañana", El Trece)

“Ahora me rio, pero en su momento la pasé mal”. El cantante uruguayo y líder de Rombai, Fer Vázquez, dejó pasar unos días para contar la traumática experiencia que vivió la semana pasada cuando una fan lo drogó al regalarle una bandeja de brownies sin avisarle que tenían marihuana.

El artista de 28 años que integra la popular banda musical desde el 2014 contó este miércoles que el viernes pasado fue como invitado a un programa de radio para promocionar el lanzamiento de Olvídate de mí, una canción de Rombai que reflexiona sobre las historias de amor, según explicó el músico. Y desde la emisora, hicieron una convocatoria para que los fanáticos se acercaran hasta allí y tuvieran la posibilidad de escuchar el tema en vivo.

Cuando terminó su participación en el programa radial, Vázquez saludó a quienes habían ido hasta allí, se tomó fotos, grabó videos y firmó autógrafos. Y recibió algunos de los obsequios que le dieron, entre los que se encontraban los mencionados brownies. “Fer, nunca te vas a olvidar de mí, te lo prometo”, le dijo la joven al músico, quien entendió su verdadero significado horas después.

“Me lo tomé natural en ese momento, no me percaté de lo que estaba diciendo. Me hizo firmarle una pancarta que había llevado con el nombre de la canción, y me había llevado unos brownies de regalo. Es normal que te regalen algo para comer, como el chocolate que te gusta”, indicó el cantante en una entrevista con Nosotros a la mañana, el ciclo que conduce El Pollo Álvarez por la pantalla de El Trece.

Además, explicó que justo ese día no se había alimentado bien y tenía hambre. Por eso, aprovechó la oportunidad y comió “casi todos” los brownies que le acaban de regalar, dejó los que sobraron adentro de su auto y de ahí se fue directamente a jugar un partido de fútbol con un grupo de amigos. “Cuando uno consume eso no te pega al toque, sino que te pega al rato”, contó Vázquez y relató cómo fue su experiencia. “Me pegó al ratito, cuando estaba jugando al fútbol. Flasheé que me moría, que me estaba por dar un ataque”, se sinceró.

Por su parte, mencionó que durante el partido transpiró demás, sumado a que estaba corriendo de un lado a otro siguiendo la pelota dentro de la cancha, que comenzó a sentir un poco de taquicardia y a tener dificultad en su visión: “Veía raro”. Y agregó: “Estaba muy lento en los movimientos, al principio pensé que era yo que estaba mal físicamente, porque hacía mucho tiempo que no jugaba al fútbol. Dije ‘qué mal estoy’, pero después dije ‘no, pará, esto no puede ser’”.

Siempre aportando seriedad a la situación y remarcando que no está bien que la joven le haya hecho tal obsequio sin alertarle sobre el verdadero contenido de la sustancia, el músico contó que se asustuó y pensó en hacerse un chequeo sobre su salud: “En ese momento pensé en ir al médico porque además no sabía”.

“Che, qué mal me siento. Estoy alucinando, estoy en una, como si estuviera borracho. Qué raro”, pensó mientras salía obligado de la cancha durante el encuentro con sus amigos. Bebió agua y se quedó a un costado, viendo el partido desde afuera. Al regresar a su auto, notó qué fue lo que realmente había sucedido. “Vi los brownies y me di cuenta”, concluyó Fer Vázquez que acusó a una fanática de haberlo drogado.

