Duro comunicado de Benjamín Vicuña en medio de las versiones de crisis entre la China Suárez y Rusherking

Benjamín Vicuña y el cambio de look para el nuevo filme

El presente laboral del actor Benjamín Vicuña lo llevó los últimos días a trasladarse a Uruguay, en medio del comienzo de la filmación de la película El silencio de Marcos Tremmer, de la cual será protagonista. El filme también tendrá escenas de rodaje en la Argentina, República Dominicana y España.

Incluso para el resto del año ya tiene varios proyectos por estrenar, como la serie La Voz Ausente, basada en el libro de Gabriel Rolón, junto a Gimena Accardi y Jazmín Stuart, y que se emitirá por Star+, además de la segunda temporada de Limbo, que protagoniza junto a Julieta Cardinali.

Respecto de eso, el actor chileno aseguró que viajará en la medida que pueda a Buenos Aires para ver a sus hijos (Bautista, Beltrán y Benicio, de su primera relación con Pampita, y Magnolia y Amancio, de su pareja con Eugenia la China Suárez), sobre la que ésta última comenzaron a surgir rumores el pasado fin de semana.

La información versaba sobre una dura crisis entre la actriz y su pareja, el cantante Rusherking, por la cual se encontrarían distanciados, máxime teniendo en cuenta que ellos no volvieron a mostrarse juntos en las redes ni continuaron dejándose románticos mensajes en las publicaciones de cada uno, como solían hacerlo habitualmente. Además, ambos eliminaron fotos y posteos que habían hecho cuando se mostraban juntos y felices.

En medio de ese panorama, se afirmó que ella había pasado el fin de semana en el departamento del actor, lo que surgió versiones de un posible reencuentro, que se suman a la supuesta crisis que estaría viviendo la ex Casi Ángeles con el músico con quien recientemente estrenó un tema.

Captura del video que subió la China Suárez mostrando que cocinó pizza para sus hijos en el departamento de Benjamín Vicuña

En lo que respecta a Vicuña, también se lo vinculó con una compañera de elenco con quien comió a solas en el restaurante del hotel donde se encuentra hospedado. Consultada la producción sobre los pormenores de ese encuentro, se negó cualquier tipo de vínculo entre la escenógrafa de nombre Florencia y el actor chileno.

Así las cosas, en las últimas horas el actor decidió expresarse a través de su cuenta de Instagram, con casi tres millones de seguidores, para dar su versión de los hechos y así correrse de la escena mediática y de las versiones de crisis entre la China y Rusherking, ya que él, desde ya, nada tiene que ver. “Paso por acá sólo para aclarar algo”, comenzó el relato Vicuña.

“Retomo hoy actividades en Buenos Aires después de estar trabajando concentrado en lo que más me gusta y disfruto, la actuación. Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso. Ni que me instalen en un lugar en el que no estoy, ni que hablen de personas que nada tienen que ver, ni que estuve el finde con la madre de mis hijos mientras yo estaba en otro país”, aseguró el actor.

El comunicado de Benjamín Vicuña (IG benjaminvicuna.ok)

“Menos todavía que involucren a mis hijos, diciendo que les presenté una supuesta novia que no existe. No tengo novia. Estoy soltero. En Uruguay estuve filmando con un equipo de trabajo espectacular. Lo demás es ruido gratuito”, cerró el comunicado que escribió con letras blancas y fondo negro.

Respecto del filme en si, en los últimos días Vicuña había asegurado: “Debe ser la película más difícil de mi vida, es un proyecto muy importante, un drama que me tiene comprometido. Peliculón. La transición, el viaje, de un tipo que tiene que lidiar con el dejar partir, la vida y la enfermedad”.

Y, sobre la sinopsis del largometraje cuyo rodaje comenzó en Uruguay, reflexionó: “Más que tocarme de cerca creo que a mi edad he vivido cosas fuertes que me han marcado y, en este caso, la película habla de cosas dolorosas que, bueno, sí me debo hacer cargo, son cosas que suceden”. Se trata de una coproducción entre España, República Dominicana, Uruguay y Argentina y el actor será el protagonista junto a Adriana Ugarte y Félix Gómez.

