Lucas Benvenuto, el denunciante de Jey Mammón: “Mi lugar de trabajo para mí es la vida”

Lucas Benvenuto pidió que no le hagan guardias periodísticas en su trabajo

Después de que la Justicia cerrara una causa por presunto abuso sexual de Jey Mammón sobre Lucas Benvenuto, este último decidió exponer el caso en los medios. Así, explotó el tema de manera tal en que el conductor acusado puso en pausa su participación en La Peña de Morfi (Telefe) y también otros proyectos laborales que lo tenían ocupado. Dado el enorme impacto que generó el tema, hay alto interés por la palabra de Lucas.

Así fue que el último fin de semana un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece) viajó hasta Ushuaia, ciudad en la que reside Lucas y en la que trabaja como docente de patín artístico sobre hielo en un club. E intentaron contactarlo para dialogar con él, cosa que la psiquiatra que lo atiende, Ángeles Heredia, desactivó de inmediato. Es por eso que este lunes, él se comunicó con la producción de A la tarde (América) para hablar al respecto.

“Agradezco muchos el interés y el de todos los medios, agradezco el abrazo que le dieron a mi historia”, comenzó diciendo Benvenuto en un audio dirigido a Karina Mazzocco, conductora del ciclo. Y agregó: “Pero quiero que sepan que mi lugar de trabajo para mi es la vida, es lo que me da vida, ganas de seguir adelante. Es un lugar privado, es lo último que yo conservo de mi privacidad en este momento”.

Lucas Benvenuto (Gastón Taylor)

“Quiero que entiendan que yo voy a hablar con ustedes, pero a medida en que lo vaya sintiendo, en que mi psiquis esté bien, que yo me sienta bien para hacerlo, porque cada vez que doy una entrevista, no es una entrevista. Para mi es como una sesión de terapia, en donde inevitablemente me revictimizo y es algo que no quiero más”, agregó el joven, quien explicó que su trabajo es con menores de edad a los que también quiere proteger.

“Estoy angustiado, pero no pasa nada, está todo bien con las personas de ese programa. No voy a negar que sí, que me causa malestar, que me angustia. Por favor, tengan paciencia. Para mi, dar una entrevista no es ir y hablar así nomás. Me cuesta, me cuesta y tengo que tener charlas previas con mis terapeutas. Cuando empezó a suceder esto estaba mi psiquiatra ahí cerca. Me están acompañando todo el tiempo y se está laburando en serio para cuidarme. Hay un equipo grande de personas que me está abrazando en Ushuaia y está tratando de que no me pasen estas cosas”, puntualizó Lucas.

Y cerró, reiterando: “Gracias a todos y aprovecho para agradecer a los medios. Aprecio mucho de verdad que estén hablando sobre mi historia. Porque hablás de la mía, pero es también hablar de miles de historias parecidas a la mía. Soy agradecido con eso”.

Cabe recordar que, mientras se emitía la entrevista que Jey Mammón le brindó a Jorge Rial para Argenzuela, en C5N, Lucas se manifestó en sus cuenta de Instagram. Lo hizo con lenguaje propio de las redes sociales, con un corazón amarillo, un emoji de una boca con un cierre y el hashtag #YoSíTeCreo, todo sobre un fondo negro.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

Seguir leyendo: