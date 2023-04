Natalie Weber contó por qué planea volver a Europa: “Ya no quiero vivir más en la Argentina”

Natalie Weber con Mauro Zárate y sus hijos Mía y Rocco (Instagram)

Natalie Weber con sus hijos Mía y Rocco viaja una vez al mes desde la Argentina hasta Italia para visitar a su marido Mauro Zárate, que esta jugando en Calabria. La modelo tiene planificado irse a vivir con los pequeños al exterior ya que no desea seguir en Buenos Aires por diferentes motivos.

“Este año estamos yendo y viniendo porque Mía termina la primaria y quiere compartir el último año y el viaje de egresados con sus amigos”, aseguró Natalie en una entrevista con Pronto. “También queremos ver si a los chicos les copa Italia y les gusta el cambio, entonces estamos yendo y viniendo. Mientras estamos en Europa, los chicos hacen el colegio virtual. Toman las clases por zoom, estudian y rinden pero a distancia”, agregó.

Desde hace cinco años, la influencer volvió a residir con sus seres queridos en el país cuando Zárate estaba jugando en Vélez y luego en Boca. Pero aseguró que no quería vivir en Buenos Aires debido a varios motivos: “Hay mucha inseguridad, no me gusta la violencia, el resentimiento social y muchas cosas que no me simpatizan. Veo cada vez peor al país. Ya estaba mal en 2018, cuando volvimos y ahora está muchísimo peor”.

Natalie Weber y Mauro Zárate

Incluso, toda la familia pasó un momento muy feo cuando Mauro pasó de Vélez a Boca fueron amenazados de muerte. “En todas partes del mundo hay inseguridad, no es propia de nuestro país pero en la Argentina veo mucha violencia. Me encanta donde vivo, en Zona Norte, pero uno tiene que salir al mundo y la paso mal. Me da mucho miedo, Mía está entrando en la adolescencia y el fútbol tiene mucha violencia”, explicó la modelo.

“Tengo muchos conocidos a los que les han matado a un hermano, un familiar, les han secuestrado a un ser querido o les han entrado a robar. Cada vez que van a tomarse un bondi, les roban un celular y cuando pongo todo en la balanza, me dan más ganas de irme a vivir afuera que de quedarme. Quiero darles un futuro menos inseguro a mis hijos, en la medida de mis posibilidades. Me da miedo lo que se vive en la Argentina, veo que mucha gente se está cagando de hambre, la inflación que no para de crecer. No es de ahora, no me quiero meter en política. Simplemente veo todo lo que no me gusta”, opinó Weber.

También aseguró que todavía no saben dónde van a vivir cuando Zárate se retire del fútbol, pero no elegirán este país. “Siempre voy a querer volver de visita porque tengo a toda mi gente, mi familia y mis amigos pero no viviría acá. Estamos viendo también, eh. Porque una mudanza no es cambiar de barrio sino mudarnos de país y hasta de continente. Y no es fácil. Estamos viendo. Es una lástima porque me encantaría quedarme en nuestro país”, explicó.

En cada escapada la familia Zárate aprovecha para recorrer Europa, como París, una ciudad muy especial para la pareja porque allí Natalie y Mauro se pusieron de novios. Además a los chicos les gustó mucho Euro Disney. “Estuve re bueno todo. Rocco no conocía París y Mía sí, pero había ido de muy chiquita. Les re copó y Disney siempre es un buen plan cuando estás con chicos. Es más, a París solo fuimos a la Torre Eiffel y dimos una vueltita por Champs Elysées pero después fue todo Disney”, señaló.

Por último, la modelo contó que en febrero pasado Mauro se rompió los ligamentos cruzados jugando en un partido, debió operarse y comenzó la recuperación, luego de quedar fuera de la temporada. “De lunes a viernes tiene que hacer la rehabilitación y los fines de semana podemos hacernos escapadas a diferentes lugares”, cerró.

