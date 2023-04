Julieta Poggio dijo qué haría si la convoca Marcelo Tinelli para participar en el Bailando 2023

Apenas una semana pasó desde el histórico final de Gran Hermano que erigió como ganador a Marcos, en tanto que Nacho quedó segundo y Julieta la tercera. Así las cosas, las propuestas laborales para los tres no se hicieron esperar, y son muchos quienes quieren tener estas caras ahora famosas siendo parte de sus marcas.

En una entrevista con Biri Biri, programa de streaming que conducen La Tía Sebi, Stefano de Gregorio, Mica Lapegüe y Julieta Puente en República Z, los tres partcipantes se reunieron para hablar de lo vivido y del futuro.

Respecto de lo que vendrá, Juli Poggio aseguró: “Yo siento que estoy en un sueño, esto es lo que siempre soñé, mi mundo y es por lo que tanto trabajé desde muy chiquita y creo que se me dio. Entonces mi cabeza no para de pensar todo el tiempo y me agarra como ansiedad porque hay muchas cosas que quiero hacer también. Obvio que siento que esto es lo mío, la tele, el teatro, quiero bailar, no me quiero quedar solo siendo influencer o con canjes”.

Además, respecto de esa formación que tuvo desde que es menor, aclaró: “Mi camino fue de muy chiquita, en publicidades, después hice la película con Nico Cabré y después hice un bolo para Consentidos y ahí estaba el director que ya me conocía por la película y me quería dar un bolo y fue tremendo estar un año grabando ahí. Iba al colegio, salía e iba a grabar todas las tardes, era mi segunda casa. Después conocí el teatro, que es muy distinto a todo, es algo único y eso es algo que me encanta. Eso me ayudó a hoy en día saber el valor de la humildad y que no se me suba la fama a la cabeza, porque sabemos que esto es momentáneo. Sueño con un musical, porque estudié canto y baile”.

Pero las propuestas ya comenzaron, y en una charla entre Marcelo Tinelli y Ángel de Brito en LAM, el conductor y empresario afirmó que le gustaría tener a la joven en la próxima edición del Bailando. Ante eso, ella expresó: “Yo hice un casting para ser chica ShowMatch en su momento. Hice dos, uno que al final fue la pandemia y no se hizo y el segundo me caí en la pirueta. En la doble pirueta me trabé el taco. No tenía que ser. Depende si aceptaría, pero siempre es algo que se quiere, aunque el llamado no existió”.

Marcelo Tinelli dio detalles del Bailando 2023

Por su parte, Marcos Ginocchio aseguró respecto del futuro: “Hay muchas cosas que quiero hacer, pero no sé en qué momento de mi vida lo voy a hacer, siento que sí hay cosas que hacía antes de la casa que me gustaban, como el modelaje y quizás también vaya por ahí, o por otro lado, peor tengo que pensarlo bien para ver qué es lo que más me gusta”.

Nacho, en tanto, siente que lo suyo está en las redes sociales y no en el sistema de televisión tradicional: “Yo hacía streaming antes de entrar a la casa, tengo muchas ganas de volver y justo antes de entrar a la casa había cambiado la computadora para ver lo que es juegos, el gaming, y no llegué a arrancar porque la terminé de armar y a los 15 días entré a la casa. Juego al FIFA un montón, pero voy probando otros, tengo muchas gana de volver. Hoy, por ejemplo vuelvo a Twitch. Y después me gusta mucho la televisión, pero el streaming más”.

Sobre lo vivido en la casa y las relaciones humanas que perdurarán, Juli aseguró: “Los amigos que me quedan afuera de la casa son siete: Dani, Romi, Thiago, Nacho, Primo, Alfa y Lu. Yo a Alfa lo quería un montón, pero tuvimos ese cruce por Romi, que yo lo sentí muy personal porque yo la amo a Romi y ella estaba muy mal en ese momento y sentí que se tenía que ir”.

Pero no todo es color de rosas, claro y sobre con quiénes no podría compartir momentos, fue directa: “Por ejemplo Agustín, por todo lo que vi afuera, por cómo habló de mí. Después vi cosas de Juliana y de Maxi hablando boludeces de mí, cosas que no tienen ni puta idea y me molesta muchísimo que me difamen y hay cosas que no saben. Inventan y lo hacen para seguir buscando que hablen de ellos y no me interesa”.

