La familia de Julieta Poggio le organizó una extravagante fiesta sorpresa de bienvenida: la llamativa ausencia

Julieta Poggio, finalista de la última edición de Gran Hermano, disfruta de su fama en las redes sociales y el reencuentro con sus seres queridos. A una semana de la gran final del reality, resulta que la familia, amigos y el novio de Disney planificaron una reunión para agasajar a la participante, una especie de manera de recibirla tras cinco meses de aislamiento intenso. Así, la casona maternal de la modelo se ambientó a todo trapo.

En esta ocasión, para festejar su vuelta a la mansión en la que vive con su familia, sus allegados le prepararon una fiesta sorpresa “a todo trapo”. “Sorpresa, te amamos”, escribió Lucca Bardelli en sus redes sociales junto a los videos que se difundieron en los clubs de fans.

La impresionante mansión donde Julieta reside con sus padres y hermana, cuenta con una espaciosa piscina que fue decorada con luces, globos y un enorme cartel rosa que decía “Bienvenida Ju”. Otro detalle destacado de la celebración fue la música, ya que contrataron a una DJ reconocida de una fiesta en Buenos Aires. Los invitados disfrutaron de la fiesta hasta altas horas de la noche y pudieron adornarse con brillos y tatuajes temporales que presentaban la frase de la modelo “Fuera malas vibras”.

Aunque Romina Uhrig y Daniela Celis asistieron, los fans notaron la notable ausencia de Marcos Ginocchio. Un usuario de Twitter escribió: “¡La fiesta no está completa sin Marcos!”. Otros usuarios opinaron: “No creo que a Marcos le importe mucho perderse la fiesta de Julieta” y “Deberían haberlo invitado sin duda a Marcos”.

Julieta Poggio junto a su mamá Patricia Destefani y su novio Lucca Bardelli

La semana pasada, Julieta Poggio estuvo en LAM. La influencer, que ya supera el millón y medio de seguidores en Instagram, reveló cómo vivió la experiencia y confesó cómo fue estar separada de su novio Lucca Bardelli durante cinco meses.

Además, Julieta habló de los rumores de infidelidad por parte de él y aclaró que ese tema le afecta mucho: “Eso fue lo que más me dolió, porque yo decidí exponerme en toda esta locura pero él no y siento que pagó las peores consecuencias y eso me hace sentir muy mal”, comenzó diciendo Poggio.

Al escucharla, Nazarena Vélez la interrumpió y le aclaró que ella no era la culpable de lo que se decía afuera. Aunque sí le consultó a Julieta si sintió que llegó a lastimar a Lucas con el famoso shippeo de las redes que la involucraba sentimentalmente con Marcos Ginocchio, el ganador del ciclo. “Eso no lo sentí para nada porque yo sé cómo fui y sé que todo en cámara lenta y con una musiquita, es una película”, aclaró con firmeza la exconcursante, y deslizando un palito para la producción del reality.

La decoración en la fiesta de Julieta Poggio

Lejos de quedarse callada, Julieta se animó a todo y en un momento cuando le consultaron por los supuestos chats de su pareja con otras mujeres y las imágenes que se habrían filtrado, la influencer reveló: “Nos reencontramos recién el miércoles y no pudimos hablar nada. El tema queda aún pendiente entre la pareja”, enfatizó.

Aunque cabe destacar que para ella está muy claro que esas conversaciones son falsas y que confía al 100% en Lucca. Incluso al aire de LAM le habló directamente a sus fanáticas y fanáticos a quiénes les hizo un especial pedido: “Les agradezco un montón, porque sé que lo hacen desde el amor, que me quieren cuidar pero es todo mentira chicas. Esas capturas...¿Qué se piensan, que no sé cómo habla mi novio? No me las manden más porque me duele un montón”, finalizó.

Al quedarse con el tercer puesto en Gran Hermano, Julieta se llevó de regalo un viaje para dos personas al destino del mundo que ella quisiera. En un momento Poggio había confirmado que tenía intenciones de usar el premio mayor, en caso de ganarlo, para apostar a una nueva vida en España, aunque ahora se dio cuenta todo lo que le espera en el país y para vacacionar eligió otro destino.

Fue en diálogo con Buen Telefe donde la modelo y actriz reveló el destino. “Quiero saber del viaje ¿Con quién te vas? ¿Con tu novio?”, le preguntó la periodista Pilar Smith. A lo que Julieta contó entusiasmada: “¡Sí, me voy de viaje! Obvio, me voy con mi novio. Elegimos Tailandia. Lucas fue y vivió una experiencia increíble, entonces quiere que la vivamos juntos. Me parece un re destino, está muy bueno”, concluyó

