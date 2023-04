Alfa habló de su vida tras Gran Hermano: “Me llamaron para el Bailando y dije que no”

Alfa contó que rechazó la propuesta de ir al Bailando (El Nueve)

Una vez confirmado su desembarco en América, donde a mediados de año volverá a conducir ShowMatch, Marcelo Tinelli empezó a barajar los nombres de los participantes que le gustaría tener en el Bailando. Y entre ellos figuran, como era de esperar, varios de los ex participantes de la última edición de Gran Hermano, el ciclo conducido por Santiago del Moro que terminó el lunes pasado consagrando como ganador a Marcos Ginocchio y marcando un promedio de rating de 28,5 puntos.

Así las cosas, entrevistado por Nara Ferragut en Nara que ver, por El Nueve, Walter Alfa Santiago reconoció haber sido uno de los primeros contactados por el Cabezón para el reality de baile que, según se adelantó, tendrá como jurados a Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Moria Casán y Marcelo Polino y saldrá al aire a partir del mes de julio. Pero aseguró que rechazó de plano la propuesta y explicó los motivos.

“Gran Hermano fue un programa que volvió a reunir a la familia frente al televisor. Eso es lo que yo vi. Entonces, ¿qué pasó? Toda esa familia que se volvió a sentar para ver un programa hizo una novela de Gran Hermano. Donde Romina y yo éramos la pareja de la novela, Nacho era el hijo loquito, Marcos era el niño aplicado que siempre sacaba diez y era abanderado, Thiago era el vago, Julieta era la que quería ser actriz, Daniela era la que quería ser vedette y el resto eran los coprotagonistas”, comenzó diciendo el exvendedor de autos analizando el fenómeno del ciclo de Telefe.

Alfa fue uno de los participantes más carismáticos de Gran Hermano

Y dijo que el público empezó a verlos como “algo real”. “Se enojaban cuando yo me enojaba con Romina. Y, cuando entró Camila, lo que vieron fue que la rubia había entrado a sacar al jefe de familia. Entonces, la mamá lo que hizo fue agarrar a las dos nenas y llevárselas para que no hablen más con papá. Por eso fue el éxito, porque fue una novela argentina”, explicó luego de ver la casa desde afuera.

Frente a todo lo que pasó desde que salió del reality, Alfa explicó: “Yo soy el mismo loco, me visto igual y mis amigos son los de siempre. Pero mi vida sí cambió rotundamente, porque yo no puedo andar por la calle hoy. No puedo caminar ni puedo ir a ningún lado, salvo a Pepino donde estoy resguardado”. Y confirmó que era cierto que Tinelli lo había tentado para el Bailando. “Marcelo se contactó, quiere tenerme con él. No sé de qué manera, pero quiere tenerme con él. Y es muy fuerte que me pase todo esto a esta edad”, contó.

Frente a la insistencia de la conductora, que quiso saber si finalmente estaría en el concurso de baile, el ex hermanito respondió con un rotundo “no”. “No bailo nada. Y si vos supieras lo que me costó hacer la coreografía y lo que le costó a Julieta que yo aprendiera esos veinte pasos que tuve que hacer ahí...¡Fue terrible! Soy de madera. Yo jugué al rugby y soy un tipo más rudo. No sé bailar nada”, se sinceró.

Y recordó que, tal como a tantos otros famosos que mencionó durante su estadía en la casa, a Tinelli lo conoce desde hace años. “Yo creo que tengo más memoria que muchos y me acuerdo de todo. Nosotros tenemos un amigo en común, Sebastián, y es él el que está haciendo de nexo con Marcelo. Estamos cruzando mensajes desde hace días y quedamos en vernos”, concluyó Alfa.

Seguir leyendo: