La reacción del hijo de Sandra Borghi al recibir un saludo de Lionel Messi por su cumpleaños

La reacción del hijo de Sandra Borghi al recibir un saludo de Lionel Messi (Instagram)

Que Lionel Messi se convirtió en el máximo ídolo popular de la República Argentina, no hay ninguna duda. Y esto se ve reflejado en cada visita que el capitán de la selección campeona del mundo realiza al país. Sin ir más lejos, con motivo del partido amistoso contra Panamá que se disputó el pasado jueves 23 de marzo en el monumental, el jugador estuvo por Buenos Aires. Y se produjo en verdadero revuelo tanto cuando se le ocurrió ir a comer a una parrilla tradicional de Palermo, como cuando se corrió el rumor de que iba a ir a ver a su amigo Nico Vázquez en Tootsie y colapsó la calle Corrientes.

Es que, si bien el rosarino ya era venerado antes del Mundial Qatar 2022, después de que levantó la tan ansiada copa pasó a ser la figura a la que todos quieren conocer. En especial, los chicos que se criaron viendo su esfuerzo y que aprendieron de él que en la vida no hay que bajar los brazos frente a la adversidad. Por eso, para el cumpleaños de 12 de su hijo Valentín, Sandra Borghi se puso como objetivo conseguir un saludo especial para el niño. Y lo consiguió.

En un video que la conductora de Mediodía Noticias publicó en su cuenta de Instagram, se puede apreciar la reacción del niño cuando su madre lo sorprende con un mensaje de Messi. “Hola Valentín, feliz cumple. Bueno, nada, espero que la pases lindo, que disfrutes de tu día. Desde acá te mando un abrazo y todo lo mejor. Cuidate mucho”, le dice Lionel. Pero, apenas empieza a hablar, el niño salta de su silla incrédulo. Y, recién después de varios intentos, termina de escuchar el deseo de feliz cumpleaños que le había grabado el futbolista.

Sandra Borghi y Valentín durante el partido que la selección argentina jugó contra Panamá (Instagram)

Junto al posteo, Borghi escribió unas sentidas palabras: “¡Sueño cumplido! Era lo que él más quería en su vida. Se acuesta mirando los goles y se despierta con los partidos de @leomessi. Yo creo que ni Messi, ni su bella y humilde familia son conscientes de todo lo que nos pasa al común de los mortales. Esto fue posible gracias al Corazón enorme de Celia… la mamá del GRAN MESSI. Esa mujer que con su sencillez todo lo entiende y todo lo siente. Te amo Celia. Y yo por un hijo, los que me conocen ya lo saben, bajo las nubes del cielo si ellos me lo piden, soy capaz de todo y más”.

Luego siguió: “Gracias Leo por tanto. Ya la vida te demuestra todo el tiempo lo grande que sos pero no me voy a cansar de decirlo… hoy tu mensaje convirtió a mi hijo en el niño más feliz de la tierra con sus 12 años. GRACIAS @leomessi, GRACIAS ENORMES. Celia te amo. Y GRACIAS UNIVERSO POR ESTO. ESTE POSTEO RESUME ESTE AÑO MI SALUDO DE CUMPLEAÑOS. Para vos hijo querido lo mejor del mundo… siempre voy a estar para acompañarte en todo lo que desees y sueñes. En todo lo que te propongas en la vida. En todo lo que te haga feliz . Porque tu felicidad es la mía. Porque sos mi vida entera como tus hermanas y porque Uds. me hicieron y me hacen la mujer más feliz de la tierra . Te amo @valenmacdougall”.

