Jey Mammon le habló a Lucas Benvenuto en su primera entrevista tras la denuncia: “Le deseo de corazón que pueda sanar su alma”

Adelanto de la entrevista de Jorge Rial a Jey Mammon

A casi una semana que trascendiera una denuncia en su contra por supuesto abuso sexual contra Lucas Benvenuto, Jey Mammon dio su palabra en una entrevista con Jorge Rial después de haber publicado un comunicado por escrito y otro en video. La conversación fue grabada durante la tarde de este jueves 30 en el domicilio del exconductor de La Peña de Morfi (Telefe) y se emitirá de manera completa este viernes en Argenzuela (C5N).

En Duro de Domar (C5N) adelantaron un fragmento de la larga entrevista con algunos textuales de quien nació como Juan Martín Rago. “Yo quiero contar cómo estoy, por qué hace una semana no digo nada. Estoy en mi casa, acá, como me ves. Mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo. Estoy en shock, estoy paralizado. Tomo clonazepam todo el tiempo. La verdad es que estoy pasando, probablemente, el peor momento de mi vida”, dijo Mammon.

“No sé qué va a pasar con mi vida. Pero sí sé algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Yo soy esto. El que quiere, que me acompañe. Y el que no, que se quede en el camino”, se escucha de su boca en el mencionado adelanto.

Jorge Rial adelanto como fue su entrevista como Jey Mammon

Además, le envió un mensaje a Benvenuto, su presunta víctima. “Le deseo de corazón que pueda sanar su alma. Y que, si dentro de lo que él siente, de lo cual yo realmente no comparto, pero de lo que él siente, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”.

Asimismo, en LAM (América) entrevistaron a Rial después de haber grabado la entrevista con Jey. “Llegué con las expectativas de una nota al tipo más buscado en este momento. Y me voy todavía regulando... Me encontré con una nota muy fuerte, con un Jey Mammon con muchas ganas de hablar. Le tiré preguntas, le repregunté, tuvimos momentos muy tensos. Hubo cosas que no le gustó que yo le dijera y me pasó algunas facturas, al medio también le pasa facturas. Pero fue fuerte la nota, tiró cosas muy fuertes”, contó el conductor de Argenzuela.

“Es ingenuo al creer que el medio va a ser condescendiente con uno cuando le vaya mal. Y el medio no es así. Siempre lo digo: das vuelta la tele y no tiene corazón, no tiene nada. Hoy estamos arriba y mañana nos raja el portero. Hay que aprender eso”, caracterizó Rial acerca de la condena social y mediática que pesa por estos momentos sobre quien condujo Los Mammones en América.

El notero del programa de Ángel de Brito le preguntó si le creyó a Jey y Rial dijo: “No es una cuestión de fe. De lo que a él se lo señala, se lo acusa, va en contra de mis valores. Y se lo dije, esta discusión la tuvimos al aire. El tema de la edad es fundamental en la charla. Y lloró: para los que quieren saber, acá lloró. Pero no es cuestión de creer o no. Yo tengo una convicción personal sobre ciertas cosas. Y no voy a transar sobre eso. Entonces no era cuestión de creerle o no. En todo caso, la gente cuando vea la nota decidirá si le cree o no le cree. Habló de él pero le habló también a Lucas, le habló a la cámara. Es fuerte lo que dice, hasta empatizó con Lucas. En algún lado. Y él lo cuenta, lo relata”.

Jorge Rial habló de su entrevista con Jey Mammon

“Una frase fuerte que dijo en la nota es: ‘A la tele no vuelvo más’. La sensación es de todos, él también lo sabe, no es tonto. Por eso en un momento le pregunté qué busca con esta nota y le pregunté qué va a pasar de acá en adelante con él. Y lo contesta. Tiene claro lo que le está pasando”, dijo Rial.

“En la nota, él habla de su estado, que está empastillado, que está angustiado, habla de los comunicados que dio. Esta nota se hizo sin abogados, sin amigos. Hablamos un rato antes, le dije que le iba a preguntar todo lo que quiera. Y me dijo: ‘Preguntá lo que quieras’. Así fue la nota. Después puede ser buena, mala. Pero no hubo un solo condicionamiento”, contó el exconductor de Intrusos.

Por último, Rial analizó que “es raro que en los medios no haya salido antes lo de la causa. Si algo hace el poder judicial cuando tiene causas con gente famoso, es escupirla para todos lados para hacer quilombo, son muy cholulos. Cuando escuchamos la nota que le hicieron a Lucas en el programa de Karina Mazzocco, todos dijimos: ‘Es Jey’. Y le dije a mi equipo que había que contactarlo”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

Seguir leyendo: