Fernando Burlando aseguró que Jey Mammon tiene pruebas y testigos: “Él guarda absolutamente todo”

Fernando Burlando habló del caso de Jey Mammon

“Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años, esto es lo importante”, aseguró Jey Mammon para defenderse de la acusación en su contra que realizó Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual.

“Estoy atravesando quizás, el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabia que se podía sentir, que una persona podía experimentar lo que estoy experimentando. Es nuevo para mí”, señaló el exconductor del programa La Peña de Morfi (Telefe).

Sobre el vínculo amoroso que mantuvo con el joven, afirmó: “Íbamos de la mano por la calle, nos besábamos por la calle. Ese vínculo, duró aproximadamente hasta sus 25 años, entre idas y venidas. A veces te ves, te dejás de hablar, te volves a ver. Desde que empezamos a salir fue un vínculo lleno de amor, de contención, de consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo, nada de eso. Lo vuelvo a negar, lo necesito negar rotundamente porque me hace mierda escucharlo cada vez que lo escucho”.

Jey Mammon rompió el silencio: "No violé, no abusé y no drogué a nadie"

A 24 horas de la publicación de este video por Instagram, el abogado Fernando Burlando hizo algunas aclaraciones respecto a este caso en una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece): “Lucas dijo que tenía 14 años cuando asistió a una fiesta y se conocieron (con Jey). Pero no intimaron, se conocieron”.

Cuando Mariana Brey le consultó si el conductor tenía pruebas para demostrar que lo había conocido el 25 de abril de 2009, el letrado respondió: “Fue en esa fiesta y quienes lo llevan (a Lucas) tranquilamente pueden aclarar la situación. Jey guarda absolutamente todo, en su teléfono y en su mail”.

Respecto a la posibilidad de mostrar esas pruebas, señaló: “Si me preguntás a mí no es necesario (mostrarlas). Pero a él sí porque vive sumergido en este medio. Así como tuvo la necesidad de hablar va a tener la necesidad de mostrar estas cosas. Ahora los tiempos son diferentes para todos, todos digerimos el dolor de manera diferente”.

Luego, Burlando aclaró que se trató de “un vínculo que duró muchos años hasta que Lucas tuvo 25 años”. Y cuando dijo que el tema es sensible y que es fácil tomar partido, el conductor Adrián Pallares lo frenó y le contestó: “No es fácil porque Jey es querido por todos nosotros”.

También, el letrado explicó: “Repugnante es un abuso infantil. Hay una víctima que dice eso y hay 20 personas que dicen otra cosa”. Luego aclaró que decía “20 personas de manera figurativa” para dar a entender que conoce a muchos testigos que pueden hablar sobre esta relación. Además señaló que hace unos años “Lucas lo llamaba insistentemente y Jey no lo atendió”.

Por último, Burlando opinó que al conductor “lo velaron” respecto a la suspensión que hizo Telefe apenas se supo la acusación de Benvenuto en el ciclo A la Tarde (América). “Hoy hay un juicio mediático. La Justicia hizo lo que tenía que hacer”, manifestó. Respecto al posible juicio por extorsión contra Lucas, el abogado explicó: “Hay unos mensajes de voz, una sugerencia con la idea de que esto le podía pasar, lo que le está pasando hoy”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

