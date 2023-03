Fernando Burlando habló sobre la denuncia contra Jey Mammón, a quien defendió en la causa por presunto abuso sexual: “No hay pruebas”

Fernando Burlando habla de Jey Mammon

Tras el video que difundió Jey Mammon para intentar limpiar su nombre tras la denuncia por presunto abuso sexual que le realizó Lucas Benvenuto, el abogado Fernando Burlando rompió el silencio sobre el tema y dio una extensa nota a LAM (América). En diálogo con el ciclo que conduce Ángel de Brito, el letrado explicó que estuvo a cargo de la defensa del famoso en 2020 cuando la Justicia determinó que la causa prescribió.

“Infinidad de causas se definen así. No le permite al interesado, que en ese caso era Jey, mostrar el tenor de sus palabras”, manifestó. Además, desestimó la acusación y utilizó los mismos argumentos que expuso el conductor y músico en el video que compartió en su cuenta de Instagram: negar que haya ocurrido una violación, remarcar que siempre hubo consentimiento durante la relación e insistir en que el vínculo empezó cuando el denunciante tenía 16 años.

“En esa investigación constatamos algo que tiene que ver con el orden público: el transcurso del tiempo. Es decir que, cuando pasa determinado tiempo, la acción se puede extinguir. Infinidad de causas se definen así y no le permiten al interesado, que en ese caso era Jey, mostrar el tenor de sus palabras. No se puede formalmente formar una opinión porque no hay pruebas, lo único que hay es una denuncia. Es una cuestión de orden público, que está por encima de todo. La Justicia no hizo anda mal, tiene que decidir así”, explicó Burlando.

Luego apuntó contra la prensa: “Hubo situaciones que el periodismo debió atender. Por ejemplo, en la causa se habla de la edad, y si ves el video vas a ver que tenía 16 años. En la fiesta que es donde lo conoce a Jey, solamente hubo un intercambio de palabras. Eso fue todo lo que sucedió. Hay testigos que dicen algo totalmente opuesto a lo que dice la denuncia”.

“Si vos constatás la fecha de ese video y tenés en cuenta la edad de quién denuncia, en ese momento, no tenía 14 años, tenía 16. Qué otra medida hubiese sido interesante desde el punto de vista periodístico: todo el mundo se presume inocente hasta que la Justicia prueba lo contrario”, continuó el abogado que no dejó en claro si seguirá defendiendo al acusado.

“Si el tema da, porque es Jey y acapara la agenda de todos los programas, personalmente hubiese ido con esos testigos. Así, antes de emitir cualquier tipo de opinión, ya que es contundente la palabra de ustedes (los medios), lo que pasa es que generan categóricamente una definición. También se refirieron a un tuit en el que él habla de una situación. Si constatan la fecha de ese tuit, van a ver que lo esgrime cuando el denunciante ya tenía 19 años”, sostuvo.

Jey Mammon rompió el silencio: "No violé, no abusé y no drogué a nadie"

A su vez, sostuvo que Lucas Benvenuto “es una criatura con muchos problemas”. “Pero eso no tiene nada que ver con Jey, que quiere limpiar algo de todo lo que esta información generó. Para Jey es más doloroso todo lo que están diciendo los medios de comunicación y lo que está diciendo la gente. No hay trabajo para realizar porque mi tarea se terminó hace dos años”, remarcó.

“Jey lo que quiere hoy es que fluya la verdad, generar contenido jurídico para que el día de mañana se prueba que lo que dice sobre la relación quedes plasmado. Él tuvo una relación con Lucas, una relación en la que había familiares que conocían la relación. Ellos caminaban de la mano”, siguió.

“Por qué si (Lucas) se equivocó en el tema de la edad, por qué tengo que creer en el resto de sus palabras. Si hablás con los testigos de esa noche, la verdad va a fluir. Me gusta poner las cosas por su verdadero nombre, por eso vamos a ir por un Juicio a la Verdad”, completó Fernando Burlando en la nota que se realizó luego de que este miércoles Jey Mammon saliera a defenderse de la acusación de Benvenuto, una semana después de que saliera a la luz mediáticamente la denuncia.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

