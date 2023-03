El drástico cambio de look de Florencia Peña: “Avanti morocha”

El drástico cambio de look de Flor Peña

Florencia Peña pasó por la peluquería para renovar su apariencia. La popular actriz y conductora decidió abandonar el color rubio que la acompañó en los últimos años. Y ahora, ella se animó a cambiar de manera drástica y compartió con sus seguidores de las redes sociales las imágenes de su nuevo look.

“¡CHAU RUBIO!”, aseguró la artista en su cuenta oficial de Instagram. De esta manera, optó por teñirse usando colores tabacos cálidos que son tendencia durante esta temporada. “Avanti morocha. Lista para lo que se viene”, afirmó respecto a su próximo desafío laboral, sin dar muchos más detalles. Seguramente, se está preparando para un nuevo rol en alguna ficción o producción.

Florencia Peña

Durante el verano, Peña estuvo protagonizando la versión teatral de Casados con Hijos, con sus colegas, Guillermo Francella, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi. La comedia fue todo un éxito de la cartelera porteña: la temporada contó con un total de 95 funciones en las que más de 195 mil espectadores se rieron a carcajadas con los personajes de Pepe, Moni, Paola, Coqui, Dardo y Azucena.

A horas de despedirse del espectáculo, Flor dialogó con Marcelo Polino para Polino Auténtico, por Radio Mitre y se mostró feliz por el éxito que tuvo la versión teatral de la sitcom. “Puede haber un coletazo, pero la verdad es que todavía no está definido”, dijo adelantando una posible vuelta a la calle Corrientes, más allá de que es difícil juntar al elenco por los compromisos laborales de los actores, sobre todo teniendo en cuenta de que Lopilato vive en Canadá.

Además, agregó que va a ser difícil superar el éxito que tuvo en el Gran Rex con esta obra. “Fue el suceso de los últimos años. Incluso, superando a grandes sucesos. Porque ha habido sucesos grandes en teatro. Pero meter 23 mil personas por semana...Yo digo que en cualquier momento me convierto en calabaza, el lunes me convierto en calabaza. ¡Porque es imposible volver a tener un éxito semejante!”, aseguró.

La actriz dijo que salir al escenario era como estar en “un recital” por el fanatismo de la gente. “Somos un poco los Rolling Stones de cabotaje. El primer día que salí me emocioné muchísimo. Porque yo, durante estos 17 años, estuve un poco peleada con Moni Argento, porque siempre sentía que era mi sombra. Siempre tenía que demostrar que yo no era solamente Moni Argento. Y no porque la haya hecho mucho, sino porque se repitió mucho”, explicó.

Luego, la artista detalló: “Entonces, cuando se abre la puerta y salgo ese primer día, como que me amigué con Moni. Dije: ‘Bueno, pará. Acá hay algo que la gente quiere mucho y que lo construí yo. ¿Cómo no la voy a querer?’. Solamente lucho contra ella porque a mí me gusta hacer otras cosas”.

Por último, reconoció que, en todo este tiempo, hasta le ha tocado competir con sus propias repeticiones de la sitcom. “Casados...es un fenómeno social que excede una comedia. Hay algo que interpela a la sociedad, porque si no 17 años atravesando tantas generaciones y bancándose la deconstrucción. Porque hay humor que ya no se podría pasar en la tele y este todavía sí. Es como los Simpson. Son impunes de alguna manera. Y, para mí, volver con esto fue un regalo hermoso”, cerró.

Seguir leyendo: