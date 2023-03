Florencia Peña: “Durante 17 años estuve un poco peleada con Moni Argento”

Florencia Peña (Gastón Taylor)

A horas de bajar el telón de Casados con hijos, al menos por el momento, Florencia Peña dialogó con Marcelo Polino para Polino Auténtico, por Radio Mitre. Y se mostró feliz por el éxito que tuvo la versión teatral de la sitcom que protagoniza junto a Guillermo Francella. “Puede haber un coletazo, pero la verdad es que todavía no está definido”, dijo adelantando una posible vuelta a la calle Corrientes.

Y agregó que va a ser difícil superar el éxito que tuvo en el Gran Rex con esta obra. “Fue el suceso de los últimos años. Incluso, superando a grandes sucesos. Porque ha habido sucesos grandes en teatro. Pero meter 23 mil personas por semana...Yo digo que en cualquier momento me convierto en calabaza, el lunes me convierto en calabaza. ¡Porque es imposible volver a tener un éxito semejante!”, aseguró.

La actriz dijo que salir al escenario era como estar en “un recital” por el fanatismo de la gente. “Somos un poco los Rolling Stones de cabotaje. El primer día que salí me emocioné muchísimo. Porque yo, durante estos 17 años, estuve un poco peleada con Moni Argento, porque siempre sentía que era mi sombra. Siempre tenía que demostrar que yo no era solamente Moni Argento. Y no porque la haya hecho mucho, sino porque se repitió mucho”, explicó.

Y detalló: “Entonces, cuando se abre la puerta y salgo ese primer día, como que me amigué con Moni. Dije: ‘Bueno, pará. Acá hay algo que la gente quiere mucho y que lo construí yo. ¿Cómo no la voy a querer?’. Solamente lucho contra ella porque a mí me gusta hacer otras cosas”.

Florencia Peña como Moni Argento junto a sus compañeros de Casados con hijos

La actriz reconoció que, en todo este tiempo, hasta le ha tocado competir con sus propias repeticiones de la sitcom. “Casados...es un fenómeno social que excede una comedia. Hay algo que interpela a la sociedad, porque si no 17 años atravesando tantas generaciones y bancándose la deconstrucción. Porque hay humor que ya no se podría pasar en la tele y este todavía sí. Es como los Simpson. Son impunes de alguna manera. Y, para mí, volver con esto fue un regalo hermoso”, señaló.

¿Cómo era su vida cuando empezó a grabar esta tira? “Yo hacía poquito que había sido mamá. Había terminado de hacer La Niñera, que también había sido un exitazo. Tenía a Totito de un año y pico. Y, cuando me llaman para hacer esto, me acuerdo que Luisana (Lopilato) era más chiquitita, pero yo a Darío (Lopilato) le llevo 6 años. Así que era como raro hacer de mamá de ellos. ¡Era muy jovencita! Recién estaba cumpliendo los 30″.

Por otra parte, haciendo un raconto de su carrera desde la época de Son de Diez, Florencia reconoció: “Yo pertenecí a la televisión donde se hacía mucho rating porque no había cable. ¡Eran 45 puntos! Ahora rascás 9 y sos Gardel...Pero, en ese momento, cuando arrancó Casados... fue casi un fracaso. No fue un programa al que le fuera muy bien. De hecho, las críticas fueron todas muy malas. Y nos salvó la repetición”.

Lo cierto es que, cambio de horario mediante, el público empezó a “amar” la tira año siguiente de estrenada y desde entonces su éxito nunca decayó. “Evidentemente, hay algo que tiene esa historia. Y fue muy loco para nosotros porque por ahí venían familias que nos decían: ‘Mi papá ya no está, pero él se reía con ustedes y ahora yo me río con mis hijos. La gente se sienta con amor en la platea”.

