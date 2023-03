Cuánto cobra la hija de Quico para poder ver sus fotos en OnlyFans

}Quico junto a su hija Vanesa (Instagram )

De un tiempo a esta parte, muchas fueron las famosas que decidieron sumarse a diferentes plataformas para compartir contenido exclusivo y así obtener unos ingresos extra. Y tal fue el caso de Vanesa Villagrán, hija del legendario Quico de El Chavo del 8 (Carlos Villagrán), quien a principios de marzo anunció que se había abierto una cuenta en OnlyFans y, de inmediato, se convirtió en un verdadero furor.

La mujer, de 40 años de edad, vende fotos y videos eróticos en ese sitio para adultos, para acceder al cual cada suscriptor tiene que abonar la suma de 11 dólares mensuales. Además, quienes se suman a su cuenta de OnlyFans también pueden enviarle regalos, pues cuenta con una lista de presentes en Amazon donde se pueden encontrar desde conjuntos de lencería hasta materiales para sus producciones.

“Bienvenido a un contenido más cool”, se puede leer en el inicio de su perfil, que indica que al día de hoy ya lleva subidos 6 videos y 49 fotos. De esta manera, Vanesa se está desenvolviendo en redes sociales como modelo y procura mantener presente a su padre realizando constantes publicaciones en sus cuentas. Asimismo, cuenta con un canal de Telegram donde mantiene una comunicación fluida con sus seguidores.

Vanesa invitó a sus seguidores a sumarse a su OnlyFans (Captura Twitter)

Vanesa es la menor de los siete hijos de Villagrán, que también es progenitor de Sylvia, Paulo, Samantha, Ángel, Edson y Gustavo. Nació como fruto de la relación entre Quico y Gache Rivera. Tiene una hija de 12 años, que se lleva muy bien con su abuelo. Y su nueva labor en plataformas para adultos se suma a la de su trabajo como actriz y representante de su padre. “Este perfil es un homenaje a mi papá en vida. Mánager del mejor del mundo, @carlos_kiko1, y si, es mi papeeto boneeto”, dice en su biografía de Instagram.

Cabe recordar que, durante los primeros días de 2023, Villagrán ofreció una conferencia de prensa para anunciar que dejará ir a su inmortal personaje luego de 50 años interpretándolo y tras críticas por seguir haciéndolo a su avanzada edad. Frente a las cámaras del matutino Hoy Día explicó que, aunque ya no encarnará a Quico, el niño consentido no lo dejará nunca.

Fue durante ese mismo encuentro con medios donde Villagrán confesó que no solo se despedirá del personaje a sus 79 años por una cuestión de edad, sino también porque quiere retirarse del medio para vivir en Europa junto a su esposa. Así que sus actuales presentaciones con el circo Los Hermanos Caballero serán las últimas donde el público pueda ver a Quico en vivo. “Definitivamente no somos perfectos, he fallado en muchas cosas. El hecho de tener tanto trabajo, yo estuve casado dos veces, tuve dos esposas”, comentó Villagrán para el matutino conducido por Adamari López.

Entre los hijos de Quico, también son conocidos por su actividad en los medios Paulo, un ilustrador y diseñador que de acuerdo con su cuenta oficial de Instagram ha prestado sus servicios en empresas internacionales de música y alimentos, Samantha quien incursionó como youtuber con tutoriales de manualidades e, incluso, llegó a colaborar con Venga la Alegría presentando cápsulas especial cada semana, y Edson, que cuenta con una carrera en la industria musical y organización de eventos.

