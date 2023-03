Influencers, estudiantes universitarios y hasta un exparticipante: los castings más insólitos para Gran Hermano 2023

Santiago del Moro anunció que abrió la inscripción de Gran Hermano 2023 y el rol que tendrán los finalistas

“A todos los argentinos y a la gente que nos está viendo en el mundo, e ingrese a la dirección que aparece en la pantalla, se pueden inscribir para el nuevo casting”, comunicó Santiago del Moro anunciando que estaba abierta la inscripción para Gran Hermano 2023.

Pocos minutos después, el sitio estaba colapsado por la cantidad de personas que enviaron la solicitud y completaron el formulario requerido. Muchos usuarios, además, quisieron compartir su casting a través de sus redes sociales, buscando tener mayor repercusión y que sean seleccionados por la producción para entrar a la casa más famosa del país. En tanto, hubo quienes contaron que ya habían aplicado para la edición 2022, cuya final se verá esta noche entre Julieta, Marcos y Nacho, pero que no continuaron en carrera.

Oriana - 25 años

Oriana Colutta - Casting Gran Hermano 2023

Es influencer, vive en Vicente López, dice que tiene una familia “tipo”: “Mamá, papá, hermano”. Convivió con ellos hasta el año pasado cuando se mudó sola y tiene dos dos mascotas. “Ellas también son influencers y me encantaría poder entrar con ellas a la casa”, dijo en su presentación.

“Mi sueño desde muy chiquita es estar en la tele. Me gusta mucho salir a bailar con mis amigas, soy team cachengue, no me gusta la electrónica, me encanta ir de shopping, no puedo estar sin hacerme las uñas, eso es algo que me preocupa: no sé cómo haría adentro de la casa”, se describió quien también se calificó como una “persona muy caprichosa y malcriada”.

“Me cuesta mucho cuando me dicen que no. No lo entiendo, no me digan que no puedo hacer algo porque te juro que voy y lo hago. Soy adicta al celular, ese sería mi mayor desafío. Entraría básicamente a ser yo, no haría ningún personaje. O me amas o me odias, no hay punto medio. Y creo que puedo hacer que muchas personas me amen. Creo que tengo un montón de cosas lindas para mostrarle a la gente y siento que tengo muchísimo potencial para entrar a Gran Hermano”, agregó la joven.

Benjamín

Benja Mattarollo - Casting Gran Hermano 2023

El joven se presentó en un video que no tenía mucha luz. Contó que es de Arroyo Seco (Rosario) y que tiene una personalidad introvertida y extrovertida. “Me hago amigos rápido. Por lo cual, no me va a perjudicar este programa. Me gusta la imagen, tener una comunidad de gente que me apoye y que me quiera. Por eso quiero entrar”.

También aseguró que en la ciudad en la que vive lo conocen como “un personaje” porque tiene una personalidad “muy polémica”. “Soy alguien que cambia rápido, depende el panorama. Me he anotado antes y no he entrado, esta es la segunda oportunidad para poder entrar y poder luchar adentro de la casa como corresponde, estratégicamente”. Contó que le gustan los juegos de lógica, las matemáticas y el ajedrez. “Voy a ir fuerte y nadie va a tener la oportunidad de pasar por encima de mí en caso de que quieran hacerlo”, afirmó.

Cristian - 23 años

Cristian Fernández - Casting Gran Hermano 2023

Vive en San Fernando junto a sus padres. Se define como una persona “amante de la música” que le encanta componer y tocar instrumentos. “Estaría escuchando música y cantando todo el tiempo. Me llevo bastante bien con las personas”, sostiene quien, además, se describe como humorista: “Me gusta hacer chistes y hacer reír a las personas”.

“Con las personas tengo un problema bastante grande: soy bastante sincero. Si estuviera en la casa sería sincero con carácter fuerte e influyente sobre las personas. Espero que me puedan dar la oportunidad y cuando esté en la casa pueda pasar algo increíble”.

Luciano - 22 años

Luciano Rodrigo Vilche - Casting Gran Hermano 2023

“No soy influencer, quiero entrar a la casa porque lo necesito”, fue lo primero que dijo el joven que se definió como una persona tímida, y aseguró que lo hace por una necesidad económica para poder hacerse una casa y vivir junto a su mujer y su hijo: “No la estamos pasando nada bien desde que arrancó este año”.

Por su parte, dijo que se considera una persona divertida. “Trato de hacer divertir a la gente contando chistes, me gusta hacer boludeces, siento que soy un niño todavía. Espero poder tener suerte, entrar a la casa, estar en la televisión, que me familia me pueda ver y sentirse orgullosa”.

Luciano - 20 años

Luciano Almirón - Casting Gran Hermano 2023

El joven vive en La Plata, estudia Medicina y trabaja en un local de comidas rápidas. Me gustaría entrar y contar mi historia, quién soy. Siento que tengo mucho para dar y contar. Me gusta mucho cantar y bailar”, dijo y agregó que le entregaría el premio a su madre.

“Quiero entrar porque quiero jugar, quiero saber lo que se siente estar en el confesionario. Ser estratega”, agregó.

Fran - 22 años

Fran Barrera - Casting Gran Hermano 2023

Es de Entre Ríos y vive en Rosario, en donde está estudiando Derecho. Contó que hizo el casting para la edición de Gran Hermano 2022. “Me llamaron un par de veces, pero quedé a mitad de comino”, recordó.

“La primera vez que vi el programa tenía 15 años y supe que quería estar, y sé que en algún momento voy a estar. Considero que soy muy buena jugadora porque todo lo que predije de esta última edición terminó pasando, una edición muy buena pero le faltó, por ejemplo, una representante de la comunidad LGTB y acá estoy yo para todo todo, mi amor. Espero que pronto pueda caminar por esa pasarela”, continuó.

Mayra - 29 años

May Perez - Casting Gran Hermano 2023

“Dentro de poco cumplo 30, pero ustedes no digan nada”, comenzó en el video de presentación quien es madre de tres varones, tiene un kiosko y también genera contenido para sus redes sociales: la siguen casi 2 millones de personas en TikTok y 300 mil en Instagram. “Hace cinco años que peleo por un lugar en las redes. Le dedico mucho de esto a mi vida para avanzar, estoy agrandando mi cocina”, dijo quien asegura que hace “reír a la gente”.

“Quise hacer el casting, que me salga espontánea como soy, pero sin producirme. Soy la pelo duro, la gritona, porque podría haberlo hecho con un mejor fondo, con una mejor ropa, pero no, esa no sería yo”, continuó quien también contó que se postuló en la edición anterior pero que no tuvo suerte: “Espero tener ahora”.

Sueña con triunfar con su propia obra de teatro: “La gente se ríe mucho conmigo, les cambio el humor, yo lo sé. Me critican mucho también por mi patio, por mi pelo, pero no le doy bola, sigo adelante sin dañar a nadie. Le aportaría mucho a la casa, mucha risa y sería como soy. Mi objetivo es uno solo: entrar y ganar para que mis hijos tengan un mejor futuro, para poder mejorar mi vida, terminar mi casa”.

También dijo que le gusta cocinar y aclaró que otro debería ordenar. “Soy una persona muy directa, frontal, te dijo las cosas de una, te guste o no te guste. No me soportarían, soy sensible, pero cuando me molestás agarráte porque soy de cáncer. Soy buena, pero no boluda. No la careteo. No tengo buen cuerpo, tengo estrías, soy mamá. Sería muy real y me gustaría que se muestre eso”, agregó.

Franco - 22 años

Franco Gómez - Casting Gran Hermano 202

Asegura que es influencer hace más de cinco años, que sube videos a TikTok -en donde tiene casi tres millones de seguidores-, Instagram y Youtube, que hace comedia basada en un personaje que creó él. “Debería entrar a la casa porque soy yo y punto”, dijo y agregó que no tiene muchos amigos “porque no me aguanto a la gente falsa ni a la gente estúpida”: “Si entra una persona estúpida y me pregunta estupideces la voy a estar descansando todo el tiempo. No me gustan las personas falsas y creídas. Por esa razón no tengo amigos”, sostuvo.

“Me considero una persona súper graciosa que te hace reír en todo momento, no puedo ser tan serio. Soy demasiado desordenado, si entra uno muy ordenado nos llevamos mal, si dejo algo tirado que lo levante la otra persona. Siento que a la gente le va a gustar mi personalidad. No me considero una persona humilde. Soy una persona que se cree mucho, pero a la vez, no. Espero entrar, tiene que haber un gay gordo. Cerramos acá”, concluyó.

Agustina - 19 años

Agustina Di Giovanni - Casting Gran Hermano 2023

La joven vive en Ramos Mejía y se hizo conocida en las redes por subir videos de su vida familiar. “Tengo muchas ganas de entrar, de jugar, de potenciar todo lo que soy y mostrarme tal cual soy. Soy una persona muy impulsiva, no me callo nada, si tengo que ir de frente, voy a ir de frente”, aseguró.

“Hace dos años empecé a trabajar en las redes sociales porque mi familia me hace la vida imposible. Mi madrastra más que nada”, agregó. “Me encanta la música, me encanta cantar, poder disfrutar, ser, amo vivir. Me encantaría entrar para cerrar bocas en mi familia, ver hasta dónde puedo llevar por mérito propio. Siento que la casa me necesita. Si me describo en dos minutos me limito”, agregó, haciendo referencia al tiempo máximo que debe durar el video que deben enviar en el casting.

Matías Schrank

Por otro lado, Matías Schrank, uno de los que llegó a estar entre los cuatro finalistas de la temporada 2015, en la que finalmente se coronó ganador Francisco Delgado, había aplicado en el casting del año pasado y volvió a inscribirse otra vez en esta edición. “Me anoté de nuevo. Qué se yo”, escribió el exparticipante, una vez más, en su cuenta de Twitter.

Matias Schrank se anotó minutos después del anuncio de Santiago del Moro

