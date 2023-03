La reacción de Mica Viciconte al ver un video de Allegra y Luca Cubero: “Ahora entiendo”

Allegra Cubero haciendo reír a su hermano Luca (Instagram)

Hay ciertos ruidos o gestos que, vaya a saber por qué, le causan mucha gracia a los bebés. Y es inevitable que, ante la tierna carcajada de una criatura, un adulto repita una y otra vez eso que los hace reír. Pues bien, esto pasó con el hijo de Mica Viciconte y Fabián Poroto Cubero. El pequeño, de apenas 10 meses de edad, apareció en un video completamente tentado al ver a su hermana Allegra, fruto del matrimonio anterior de su padre con Nicole Neumann, escupiendo agua.

“Hace unos días me preguntaba porque Luca escupía cuando comía o tomaba agua y ahora entiendo por qué”, escribió la actual panelista de Ariel en su salsa en su feed de Instagram junto a la grabación, en la que se ve a la adolescente bebiendo de un vaso para luego lanzar con su boca el líquido en una bacha de cocina, mientras el bebé no paraba de reírse. De inmediato, Mica agregó: “¡Allegra, podés no enseñarle esooo! Aunque tengo que admitir que me encanta verlos así felices”. Y agregó el hashtag #amordehermanos.

Al mimo tiempo, el ex jugador de Vélez Sarsfield publicó una foto en sus historias en la que aparecían también sus otras dos hijas, Indiana y Sienna, quienes junto a Mica y Allegra estaban decidiendo qué ropa ponerle al pequeño. “La que le espera, pobre @lucacubero”, escribió Poroto arrobando a las mujeres de la familia. Pero, obviamente, lo que quería demostrar era que la relación entre todas ellas es muy buena y que todas se ocupan de cuidar al bebé.

Mica, Indiana, Allegra y Sienna cuidando a Luca (Instagram)

Cabe señalar que estas publicaciones llaman la atención, ya que de un tiempo a esta parte se habla de un distanciamiento entre la mayor de las hijas de Cubero y Nicole con la modelo. De hecho, a fines de febrero, Neumann fue interceptadas por las cámaras de Socios del espectáculo, donde explicó por qué no había llevado a Indiana a su viaje a Europa. “Ella debía materias, tiene fobia al avión, es adolescente. Yo pasé por eso, en su momento estuve como casi dos años que no quería viajar al exterior. La entiendo perfectamente, la fobia es muy fea”, dijo entonces.

Las suposiciones de un conflicto entre madre e hija se hicieron más fuertes desde los últimos días de diciembre del año pasado. Entonces, comenzó a correr el rumor de que la adolescente estaría enojada con su madre y que se habría ido a vivir con su papá. Tras minimizar este tema, a Nicole le consultaron si tenía planes de quedar embarazada antes o después de su próximo casamiento con Manu Urcera. “La vida dirá”, respondió ella, que se comprometió recientemente con su novio tras más de un año y medio de relación.

Hace unos días, Nicole compartió una conversación que mantuvo con Allegra a su regreso de Europa, a principios de febrero. “Hola ma, te quería agradecer por el viaje, la pasé re bien. Me encanta pasar tiempo con vos, sos la mejor del mundo, me hacés muy feliz. Te amo muchísimo. Estoy agradecida de ser tu hija”, le puso la niña junto a emojies de corazones.

La respuesta de la modelo no se hizo esperar. “¡Hola mi amor! Yo amo viajar y hacer lo que sea con ustedes. Pasaría todos los días de mi vida y cada minuto con ustedes. Amo verlas disfrutar, crecer, nutrirse. Verlas Reír”, le puso también con varios corazones. Y agregó: “¡Las amo con todo mi corazón! ¡Gracias por tu mensaje amor! Te amo. Me hacen muy bien tus palabras”.

