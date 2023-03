Nico Vázquez tuvo que calmar a una multitud que esperaba a Lionel Messi en Tootsie

Nico Vázquez frente a la multitud que esperaba a Lionel Messi (Instagram)

La amistad entre Nico Vázquez y Lionel Messi es de público conocimiento. Por eso, cuando en horas de la tarde del sábado comenzó a correr el rumor de que el capitán de la selección nacional de fútbol campeona del mundo iría al teatro Lola Membrives a ver Tootsie, la obra que protagoniza el actor junto a Julieta Nair Calvo, nadie dudó de la veracidad del mismo. Y, teniendo en cuenta que ese día había dos funciones, la primera a las 20 hs. y la segunda a las 22:30 hs., pasadas las 19 hs. la calle Corrientes se empezó a llenar de fanáticos y reporteros gráficos.

Lo cierto, sin embargo, es que esa noche los jugadores del equipo dirigido por Lionel Scaloni tenían una cita en el predio de la AFA, dónde disfrutaron junto a sus familias de una fiesta íntima para celebrar la copa obtenida en Qatar 2022. Y hasta allí fue Messi junto a Antonella Roccuzzo, quien se divirtió bailando en el marco de una Bresh al igual que Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Dibu Martínez y su esposa Mandinha, y Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, entre otros.

Así las cosas, y al ver que tras la salida del público de la primera función se hacía imposible el ingreso de quienes tenían sus entradas para la segunda por la cantidad de gente agolpada en la puerta del teatro, Nico decidió salir personalmente para explicar que el futbolista no se iba a presentar en la sala ya que a esa misma hora estaba de festejo en Ezeiza.

Nico Vázquez y Lionel Messi son amigos desde hace años

“Buenas noches a todos. Quiero decirles con mucho respeto que no está Leo en la sala. Hoy no vino a ver la función. Está de festejo en Ezeiza. No viene Messi. Solo para que sepan. Quise salir yo para que me crean. No está, está festejando con todos los jugadores. ¿Ok? Gracias por el cariño”, le dijo Vázquez a los fanáticos. El video fue compartido en sus redes sociales por Guido Záffora, quien casualmente había ido a ver la comedia dirigida por Mariano Demaría junto a sus compañeros de Intrusos, Marcela Tauro, Maite Peñoñori, Karina Iavíccoli y Nancy Duré.

Cabe recordar que el viernes, aprovechando su estadía en Buenos Aires con motivo del partido amistoso que el seleccionado argentino disputó contra el de Panamá, fue Leandro Paredes quien presenció la función junto a su esposa, Camila Galante. Tras el saludo final, Nico recibió al futbolista en el escenario. “Señores... ¡un campeón del mundo!”, dijo el actor a modo de presentación. Y, de inmediato, el público le dedicó una ovación seguida de los cánticos típicos de la hinchada que alentó al equipo durante el mundial.

Luego, Vázquez se tomó unos minutos para dedicarle unas palabras a su invitado de lujo. “Estoy muy contento de tenerte acá, es un placer. Gracias por tomarte el tiempo de venir con tu familia. Sabés todo lo que te admiro, no solamente como jugador sino también como persona. Hiciste muy feliz a todo un país vos y todo ese grupo”, le dijo.

Nico Vázquez junto a Leandro Paredes y su esposa

Una vez que se bajó el telón, los festejos continuaron detrás del escenario, donde todo el equipo que trabaja en la comedia continúo con la arenga al ritmó de “¡Leeooo, Leooo!”. “Muy feliz y agradecido por la visita a @tootsielacomedia de un Campeón del Mundo, al que quiero y respeto. Mi admiración y cariño @leoparedes20. ¡Gracias por tu humildad de siempre!”, escribió el actor en un posteo de Instagram, en el que compartió el video el momento.

Y luego subió a sus historias una foto con Paredes y su esposa en camarines, que el mismo jugador se encargó de repostear. “Gracias @leoparedes20 y @ccamilagalantee por venir con tanto amor. ¡Son lo más y campeones del mundo!”, puso junto a la imagen.

